2012 model Range Rover Vogue satılık

2012 Model 06M4449 Plakalı Land Rover Vogue , 0019241448DT Motor No'lu , SALLMAMJ4CA386843 Şasi No'lu araç satılıktır. Aracın yakıt tipi dizeldir. Araç siyah renkli olup hususi arazi aracıdır. Aracın motor ve ekipmanları yok. Kilometresi belli değildir. Satış fiyatı 500.000,00 TL’dir
İhale Tarihi : 25/02/2021 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : BEYPAZARI NALLIHAN YOLU 3.KM ELMAS YEDİEMİN OTOPARKI
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