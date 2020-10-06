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2013 İdari Yargı Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması: 18 gözaltı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2013 yılındaki İdari Yargı Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.
2013 İdari Yargı Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması: 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2013'te yapılan İdari Yargı Sınavı’nda, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından usulsüzlük yapıldığı bildirildi. Sınavda usulsüzlük yaptıkları bilirkişi raporları ile tespit edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin haklarında, beyan ve teşhiste bulunduğu 11'i ihraç hakim/hakim adayı, 21 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 18'i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SORULARI ALDIKLARI ORTAYA ÇIKARILDI

Açıklama ayrıca, "Yakalanan örgüt üyelerinin, sınavlar öncesinde örgüt yöneticisi mahrem imamlar tarafından getirilen sınav sorularını ve cevaplarını örgütün hakim-savcı çalışma evleri olarak tabir ettiği gizliliğe üst düzey önem verilen evlerde, yemin ettirilmek suretiyle aldıkları soruşturma neticesinde ortaya çıkarılmıştır. Aynı örgüt evlerinde örgüte olan bağlılıkları artırılan ve değerlendirilen şahısların gizlilik nedeniyle cep telefonlarını evlere getirmelerinin yasaklandığı ve giriş çıkışlar esnasında özel tedbirler aldıkları anlaşılmıştır" denildi.

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