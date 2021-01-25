2014 model Audi 8v satılık

Ankara’da 06 DH G66 Plakalı, 2014 model, Audi 8V, CRK236790 Motor No'lu , WAUZZZ8V5FA078596 Şasi No'lu, Siyah renkli, Otomatik vites, dizel otomobil satılıktır. Kilometresi bilmiyor. Motor no CRK236790 Şasi No WAUZZZ8V5FA078596'dır. Aracın dış görünüşünde bir sıkıntı yoktur. Aracın anahtarı mevcuttur. Aracın satış fiyatı 250.000,00 TL’dir.
İhale Tarihi : 25.02.2021 günü, saat 13:45 - 13:50 arası.
İhale Yeri : BEYPAZARI NALLIHAN YOLU 3.KM ELMAS YEDİEMİN OTOPARKI
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