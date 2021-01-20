  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -6 °C
»

2014 model Ford Transit satılık

Ankara’da 06 FH 9218 Plakalı 2014 Ford Transit 95.000,00 TL fiyatla satılıktır.
2014 model Ford Transit satılık

Ankara’da 06 FH 9218 Plakalı, 2014 Model, Ford Transit ET09306 Motor No'lu , NM0HXXTTGHET09306 Şasi No'lu, Dizel, beyaz renkli, manuel vites , dizel 95.000,00 TL fiyatla satılıktır. Aracın kaportası gayet iyi durumdadır. Motor ve yürüyen aksamla herhangi bir sorun yoktur. 

İhale Tarihi : 22/02/2021 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.

İhale Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Detaylar için TIKLAYIN

2014-model-ford-transit-satilik.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören'de satılık 6+1 dubleks daire18 Ocak 2021 Pazartesi 11:17
  • Sincan'da 5+1 dubleks daire satılık18 Ocak 2021 Pazartesi 11:01
  • Akyurt'ta 3+1 daire satılık15 Ocak 2021 Cuma 11:52
  • SGK’dan 10 adet tarla satılık15 Ocak 2021 Cuma 11:43
  • Mamak’ta satılık 94 m2 daire15 Ocak 2021 Cuma 11:32
  • Keçiören’de 829 m² arsa satışa çıkarıldı14 Ocak 2021 Perşembe 12:31
  • Polatlı'da ahşap mesken ve 1.000 m² arsa satışa çıkarıldı14 Ocak 2021 Perşembe 12:27
  • Elmadağ'da satılık 3+1 daire 14 Ocak 2021 Perşembe 11:53
  • Satılık 2006 model Volvo S4013 Ocak 2021 Çarşamba 11:16
  • Satılık 2016 model Renault Clio 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti