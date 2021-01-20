2014 model Ford Transit satılık

Ankara’da 06 FH 9218 Plakalı 2014 Ford Transit 95.000,00 TL fiyatla satılıktır.

Ankara’da 06 FH 9218 Plakalı, 2014 Model, Ford Transit ET09306 Motor No'lu , NM0HXXTTGHET09306 Şasi No'lu, Dizel, beyaz renkli, manuel vites , dizel 95.000,00 TL fiyatla satılıktır. Aracın kaportası gayet iyi durumdadır. Motor ve yürüyen aksamla herhangi bir sorun yoktur.

İhale Tarihi : 22/02/2021 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.

İhale Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

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