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2015 model Ford Transit satılık

Ankara’da 40 BA 643 Plakalı, 2015 Model, Ford Transit 100.000,00 TL’ye satışa çıkarıldı.
2015 model Ford Transit satılık

Ankara’da 40BA643 Plakalı , 2015 Model , , Ford Transit, FL79356 Motor No'lu , NM0XXXTTGXFL79356 Şasi No'lu , dizel motorlu, düz vites, motor Hacmi 2198 cm3, beyaz renkli araç satışa çıkarıldı. Aracın kaportası genel anlamda iyi durumdadır. Sürgülü kapı üzerindeki siyah plastik eksiktir. KM verisi 150.000 ile 200,000 arasındadır. Aracın muhtelif yerlerinde çizikler mevcuttur.

İhale Tarihi : 18/02/2021 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.

İhale Yeri : 1 No'lu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

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2015-model-ford-transit-satilik.jpg

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