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2015'den bu yana 81 bin 485 mayın imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Özel Mayın Arama Temizleme Timleri'nin (ÖMAT) 2015 yılından bu yana 81 bin 485 mayını imha ettiğini açıkladı.
2015'den bu yana 81 bin 485 mayın imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT), mayınlı arazileri şiş ve dedektörle arayarak, mayınların tespitini sağlıyor. İkinci aşamada mayın tarlaları, Mekanik Mayın Temizleme Aracı ile detaylı taranarak, tespit edilememiş mayınlar etkisiz hale getiriliyor. Son bir haftada 21 adet antipersonel mayının daha tespit edilmesiyle 2015 yılından bu yana imha edilen mayın sayısı 81 bin 485'e ulaştı" denildi.

Paylaşımda kullanılan görüntüde, ÖMAT ekiplerince tespit edilen mayınların imhası yer aldı.

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