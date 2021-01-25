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2017 model Mercedes-Benz C180 satılık

Ankara’da 2017 model siyah Mercedes-Benz C180 satılıktır.
2017 model Mercedes-Benz C180 satılık

Ankara’da 06 AFV 651 Plakalı , 2017 model, Mercedes-Benz, C180 Tipli , 27491031066492 Motor No'lu , WDD2050401R306135 Şasi No'lu, otomatik vites, benzinli, siyah renkli otomobil satılıktır. Aracın muhtelif yerlerinde az miktarda çizikler bulunmaktadır.  Anahtarı ve ruhsat yok. Aracın satış fiyatı 600.000,00 TL’dir. Araç otoparktadır.  Aracın bulunduğu adres: Bahçekapı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:287/1 Etimesgut/Ankara 

İhale Tarihi : 23.02.2021 günü, saat 11:50 - 11:53 arası.

İhale Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA

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