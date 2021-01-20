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2017 model Skoda Superb Style 1.6 TDI satılık

Ankara’da 2017 model Skoda Superb Style 1.6 TDI 170.000,00 TL bedel ile satılıktır.
2017 model Skoda Superb Style 1.6 TDI satılık

Ankara’da 2017 model 34 ZT 8035 Plakalı, Skoda Superb Style 1.6 TDI (120PS) DSG Tipli, DCX120559 Motor No'lu, TMBAG6NP4H7045504 Şasi No'lu, Dizel, yarı otomatik vites, Sedan, Beyaz renkli otomobil satılıktır. Aracın anahtarı yok. Muhtelif yerlerinde taş ezikleri vardı. Aracın oto teybi mevcuttur. Aracın döşemeleri kirlidir. Aracın satış fiyatı 170.000,00 TL’dir.

İhale Tarihi : 25/02/2021 günü, saat 11:20 - 11:23 arası.

İhale Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA

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