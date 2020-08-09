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2019 gram altın fiyatı ay ay

Altın fiyatları yıl içerisinde tıpkı mehter takımı yürüyüşünde olduğu gibi iki ileri bir geri hareket ederek rekor yükselişine gün gün yenisini ekliyor.
2019 gram altın fiyatı ay ay

Gram altının fiyatı, 2020 yılında yaşadığı yükselişe bağlı olarak 500 TL'yi aştı. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş yaşıyor. Peki, Gram Altın 2019 yılındaki fiyatları kaç liraydı? 2019 yılı içerisinde gram altının hareketliliği nasıldı? 2019 Temmuz ayında Gram Altın fiyatları kaçtı? 2019 Mart ayında Gram Altın fiyatları kaçtı? 2019 Ocak ayında Gram Altın fiyatları kaçtı? 2019 Gram altın geçmişine gelin birlikte bakalım…

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2019 Aralık ayında Gram Altın fiyatları kaç?

2019 Aralık ayı Gram altın fiyatı 276 TL ile 297 TL arasında değişiklik gösterdi.

2019 Kasım ayında Gram Altın fiyatları kaç?

2019 Kasım ayı Gram altın fiyatı 274 TL ile 283 TL arasında değişiklik gösterdi.

2019 Ekim ayında Gram Altın fiyatları kaç?

2019 Ekim ayı Gram altın fiyatı 279 TL ile 289 TL arasında değişiklik gösterdi.

2019 Eylül ayında Gram Altın fiyatları kaç?

2019 Eylül ayı Gram altın fiyatı 274 TL ile 288 TL arasında değişiklik gösterdi.

2019 Ağustos ayında Gram Altın fiyatları kaç?

2019 Ağustos ayı Gram altın fiyatı 259 TL ile 291 TL arasında değişiklik gösterdi.

2019 Temmuz ayında Gram Altın fiyatları kaç?

2019 Temmuz ayı Gram altın fiyatı 259 TL ile 265 TL arasında değişiklik gösterdi.

2019 Haziran ayında Gram Altın fiyatları kaç?

2019 Haziran ayı Gram altın fiyatı 251 TL ile 270 TL arasında değişiklik gösterdi.

2019 Mayıs ayında Gram Altın fiyatları kaç?

2019 Mayıs ayı Gram altın fiyatı 247 TL ile 260 TL arasında değişiklik gösterdi.

2019 Nisan ayında Gram Altın fiyatları kaç?

2019 Nisan ayı Gram altın fiyatı 235 TL ile 248 TL arasında değişiklik gösterdi.

2019 Mart ayında Gram Altın fiyatları kaç?

2019 Mart ayı Gram altın fiyatı 227 TL ile 250 TL arasında değişiklik gösterdi.

2019 Şubat ayında Gram Altın fiyatları kaç?

2019 Şubat ayı Gram altın fiyatı 225 TL ile 233 TL arasında değişiklik gösterdi.

2019 Ocak ayında Gram Altın fiyatları kaç?

2019 Ocak ayı Gram altın fiyatı 221 TL ile 232 TL arasında değişiklik gösterdi.

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