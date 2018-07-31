Kurbanlık için düşünülen hayvanların küpe numalarından yaşlarını, ırklarını, aşılarını öğrenmek mümkün mü? Peki 2019 kurbanlık küpe sorgulama nerden nasıl yapılır?

Kurbanlık için küçükbaşların 1 yaşını, büyükbaşların 2 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Kurbanlık için düşünülen hayvanların yaşlarını doldurup doldurmadığına küpe numaralarından öğrenilebilir.

Koyun, keçi ve sığırların küpe numalarından yaşlarını, ırklarını, aşılarını öğrenmek mümkündür.

Peki kurbanlık küpe sorgulama nerden nasıl yapılır?

Kurbanlıkların kulaklarında küpe numaralarını gösteren sarı bir plastik künye bulunuyor.

Bu hayvanın küpesidir.

Küpe numarasıyla o hayvanın yaşını, doğduğu yeri öğrenebilirsiniz.

Peki küpe sorgulama nerden nasıl yapılır?

Küpe sorgulama Tarım Bakanlığı Küpe Sorgulama ekranından yapılabilir.

Küpe Sorgulama ekranı için tıklayın

Küpe sorgulama ekranında hayvanın küpe numarası yazıldığında, Bakanlık'ta kaydı var ise şu bilgileri çıkar:

Türü, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi, durumu ve son aşı bilgileri.

Sorgu ekranının en altında yer alan şu not dikkat çeker: "Hayvanlara ait bilgiler, yetiştirici bildirimine esas olup bilgi amaçlıdır."

Buradan da anlaşılacağı üzere, küpe sorgulamada çıkan doğum tarihi de sonuçta sahibinin beyanına bağlı olduğundan, yüzde yüz doğruluk göstermeyebilir.

Dinimize göre, bır büyükbaş hayvanın kurban edilebilmesi için 2 yaşını doldurduğunun kesin olarak bilinmesi gerekir. Küçükbaşlarda bu sınır 1 yaş iken, sadece koyunlarda 6 ay istisnası vardır.

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