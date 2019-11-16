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2019 KYK burs sonuçları açıklandı

2019 KYK burs sonuçları açıklandı. KYK burs miktarı 2019'da ne kadar? 2019 KYK bursları ne zaman yatacak? şeklindeki tüm soruların cevabı haberimizde...
2019 KYK burs sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim KYK burs kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

 KYK burs sonuçları açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı.

KYK BURS SONUÇLARI EKRANI
KYK burs sonuçları sonrası binlerce öğrenci sorgulama yapmak için KYK burs sonuçları ekranı için sonuc.kyk.gov.tr girmeye çalışıyor. Yoğunluktan dolayı sonuçlara zaman zaman ulaşılamıyor. 

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK BURS NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl ödemeler şubat ayından itibaren lisans öğrencileri için aylık 500, yüksek lisans öğrencileri için aylık 1000 doktora öğrencileri için ise aylık bin 500 lira olarak yapılmıştı.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATIYOR?
KYK ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

KYK BURS TAAHHÜTNAMESİ
2019 KYK Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

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