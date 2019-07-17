2019 YKS sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı

Üniversite adaylarının büyük bir heyecanla beklediği 2019 YKS sonuçları açıklandı. YKS'ye giren öğrenciler aldıkları puanları ÖSYM'nin sitesinden TC kimlik numaraları ile öğrenebilecek.

Üniversite adaylarının büyük bir heyecanla beklediği 2019 YKS sonuçları açıklandı. Böylelikle 18 Temmuz perşembe günü açıklanması beklenen YSK sonuçları bir gün önce erişime açılmış oldu. YKS'ye giren öğrenciler aldıkları puanları ÖSYM'nin sitesinden TC kimlik numaraları ile öğrenebilecek.

YKS sonuçları 17 Temmuz Çarşamba gününün ilk saatlerinde öğrencilerin erişimine açıldı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları sonrasında açıklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bir sorunun iptal edildiği ve değerlendirme dışı bırakıldığı kaydetti.

İşte, YKS sonuçları ve iptal edilen soruyla ilgili net bilgiler:

BİR SORU İPTAL EDİLDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklandığını belirtti.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2019-YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği de açıklandı.

Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."

ÖSYM tarafından 2019-YKS'ye yönelik değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına söz konusu adresten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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YKS'NİN ALAN YETERLİLİK TESTİ'NDE BİR SORU İPTAL

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2019-YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1" testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir."