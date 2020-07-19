2019'da 2 bin 688 orman yangını çıktı, 11 bin hektar alan kül oldu

Orman yangınlarında geçen yıl 11 bin hektar alan kül oldu. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2019'da çıkan yangınların yarısının nedeni bilinmiyor. Yüzde 33'ü ise, ihmal sonucu çıktı.