2019'da 2 bin 688 orman yangını çıktı, 11 bin hektar alan kül oldu

2019'da 2 bin 688 orman yangını çıktı. Büyüklüğü 15 bin 417 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 11 bin 332 hektar alan kül oldu.
2019’da en çok orman yangını 264 yangın ile Muğla’da çıkarken, en büyük zarar 146 ormanın yandığı İzmir’de yaşandı.
Türkiye’de yanan orman alanlarının yüzde 43’ü İzmir’deydi.
2019 yılı itibarıyla Türkiye’deki toplam orman alanı, 22 milyon 740 bin 297 hektara ulaştı.
Son 4 yılda sadece yüzde 1 virgül 7 büyüme gerçekleşti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.