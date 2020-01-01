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2019'da ilklere imza attılar

Milli sporcular, 2019'da elde ettikleri başarılarla Türk spor tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.
2019'da ilklere imza attılar

Milli sporcular, 2019'da elde ettikleri başarılarla Türk spor tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, bu yıl iki rekora birden imza attı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat ikincisi Rıza, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Rıza, 9. zaferiyle Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti.

Kazakistan'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mili takım 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

Şampiyonada Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak bir kez daha tarihe geçti.

Cimnastikte ilk dünya şampiyonluğu İbrahim Çolak'tan geldi

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Almanya'da 14.933'lük derecesiyle İstiklal Marşı'nı dinleten milli cimnastikçi, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Organizasyonda paralel aletinde mücadele eden Ahmet Önder ise 14.983 puanla dünya ikinciliği elde etti. Türkiye, cimnastikte ilk kez Dünya Şampiyonası'nda iki madalya kazanma başarısı gösterdi.

Tekvandonun "Yaman" kadını

İngiltere'nin Manchester kentinin ev sahipliği yaptığı Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda podyumun zirvesinde yer aldı.

Organizasyonun son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem, finalde Brezilyalı Caroline Santos'u mağlup etti. İrem, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak adını tarihe yazdırdı.

24 yaşındaki milli sporcu, 2015'te Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya almıştı.

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da tarihi zafer

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci oldu.

Fransa'da 16. sıradan start aldığı yarışı birincilikle tamamlayan Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası tarihinde yarış kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.

Paralimpik yüzücü Sümeyye'den dünya ikinciliği

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı, gümüş madalya kazandı.

Milli yüzücü Sümeyye, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde 44.74'lük derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Sümeyye, böylece paralimpik yüzmede dünya ikinciliğe ulaşan ilk kadın Türk sporcu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan tarihi madalya

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı.

Emre, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 50 metre kurbağalamada finalinde 25.82'lik derecesiyle Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Milli sporcu, bu başarısıyla Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.

Talha Ahmet Erdem'den tarihi şampiyonluk

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Portekiz'de yapılan Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda kürsünün zirvesinde yer aldı.

Aynı organizasyonda ayrıca bir diğer milli sporcu Doğukan Coşar da T21 kategorisinde altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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