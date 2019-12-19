2019'un en çok kazanan Youtuber'ı oldu... Dudak uçuklatan rakam

Dünyanın en çok izlenen video platformu Youtube’da geçen sene gibi bu sene de 8 yaşında oyuncak değerlendirmesi yapan Ryan's World isimli kanalın sahibi Ryan Raji'nin oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Google’ın video servisi YouTube’dan en çok gelir elde eden YouTuber’ların listesi açıklandı.

2019’u 26 milyon dolar gelirle kapatan Ryan 2018’de de 22 milyon dolarla zirvede yer almıştı. Annesi, babası ve ikiz kardeşiyle Teksas'ta yaşayan Ryan Raji, oyuncak videoları yaparak, 22 milyonu aşkın aboneye ulaşmış durumda.

Dude Perfect 20 milyonluk geliriyle ikinci sırada yer alırken, ilk 10 listesine ilk kez kiren Nastya ise 18 milyon dolarla 3'üncü sırada kendisine yer buldu.

Listede ilk 10'a giren Youtuber'ların toplam geliri ise 162 milyon dolar oldu.

TOP 10 LİSTESİ İSE ŞÖYLE

Ryan Kaji: 26 milyon dolar

Dude Perfect: 20 milyon dolar

Nastya: 18 milyon dolar

Rhett and Link: 17,5 milyon dolar

Jeffree Star: 17 milyon dolar

Preston Arsement: 14 milyon dolar

PewDiePie: 13 milyon dolar

Markiplier: 13 milyon dolar

Daniel Middleton: 12 milyon dolar

Evan Fong: 11,5 milyon dolar