2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak.
Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 3, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 10, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 19. haftalarda oynanacak.
Trabzonspor, ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı 1, M. Başakşehir'i 5, Galatasaray'ı 15. haftada konuk edecek, Fenerbahçe'ye ise 4. hafta konuk olacak.
Süper Lig'in ilk yarısında şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 2. haftada ağırlayacak, Beşiktaş'a 9, Fenerbahçe'ye 14. haftada konuk olacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu ve İsmail Erdem ile genel sekreter Kadir Kardaş, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, "Bildiğiniz üzere, bütün dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden pandemi nedeniyle, hepimiz için fedakarlıklar ve sabır gerektiren günler geçiriyoruz. İnşallah virüsle mücadeleyi tümüyle kazanacağız ve eski sağlıklı günlerimize döneceğiz. Tabi bu süreçte hepimiz çeşitli sıkıntılar çektik ancak sağlıkçılarımızın özverili, fedakar çalışmalarını unutmamız mümkün değil. Onların hayatlarını ortaya koyarak verdikleri takdire şayan mücadele ülkemizi ve bizleri ayakta tuttu. Türk milleti olarak hepsine minnettarız. Yeni sezonda maçlarımız sağlık kurulumuzun belirlediği tedbirlerle, insan sağlığından ödün vermeden oynanmaya devam edecek. Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurulumuz ile birlikte dünkü toplantımızda, Ekim ayından itibaren stat kapasitelerinin yüzde 30'u oranında maçlara taraftar alınmasına karar verdik. Bu konuda da sağlık kurulumuzun belirleyeceği tedbirlerin uygulanacağını önemle vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in her geçen sezon daha fazla ilgi çektiğini aktaran Akıncıoğlu, "Bu nedenle, birçok ülkede maçlarımızın yayınlanmasını sağlayan beINSports'a teşekkür ediyorum. Türk futboluna uzun yıllardır çok değerli katkıları var. Futbol federasyonu olarak böylesine önemli bir marka ile çalışmaktan mutluyuz ve karşılıklı güvene dayalı bu iş birliğimizin daha uzun yıllar sürmesini istiyoruz. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, dostluğun, fair-play'in daha ön planda olmasını temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
Planlamaya göre Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 24 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarısının 29 Ocak 2021'de başlayacağı sezon, 16 Mayıs 2021'de oynanacak 42. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla ve her takımın oynayacağı 40 maçla tamamlanacak. Süper Lig'de devre arası verilmeyecek.
İlk haftanın programı
Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Hatayspor-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep FK
Fatih Karagümrük-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Göztepe-Yukatel Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği
İttifak Holding Konyaspor-BAY
2. hafta
Yeni Malatyaspor-Göztepe
Gaziantep FK-Fatih Karagümrük
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir-Galatasaray
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor
Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor
Fenerbahçe-Hatayspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor
3. hafta
Çaykur Rizespor-Alanyaspor
Hatayspor-Kasımpaşa
Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor
Galatasaray-Fenerbahçe
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir
Göztepe-Gaziantep FK
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor
Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
4. hafta
Medipol Başakşehir-Göztepe
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük
Beşiktaş-Gençlerbirliği
Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor
Gaziantep FK-Trabzonspor
Kasımpaşa-Galatasaray
MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor
Alanyaspor-Hatayspor
Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
5. hafta
Galatasaray-Alanyaspor
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
Göztepe-Fenerbahçe
Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü
Trabzonspor-Medipol Başakşehir
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK
Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor
6. hafta
Kasımpaşa-Göztepe
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor
Alanyaspor-Fatih Karagümrük
Yukatel Denizlispor-Beşiktaş
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
Fenerbahçe-Trabzonspor
Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor
MKE Ankaragücü-Hatayspor
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor
7. hafta
Göztepe-Alanyaspor
Trabzonspor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor
Hatayspor-Demir Grup Sivasspor
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
Galatasaray-MKE Ankaragücü
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
8. hafta
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe
MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük
Alanyaspor-Trabzonspor
Gaziantep FK-Beşiktaş
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray
Hes Kablo Kayserispor-Hatayspor
Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor
9. hafta
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor
Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Göztepe-MKE Ankaragücü
Beşiktaş-Medipol Başakşehir
Hatayspor-Çaykur Rizespor
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
10. hafta
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor
Demir Grup Sivasspor-Göztepe
Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük
Fenerbahçe-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Galatasaray
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
MKE Ankaragücü-Trabzonspor
Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor
11. hafta
Gençlerbirliği-Alanyaspor
Beşiktaş-Kasımpaşa
Göztepe-Hes Kablo Kayserispor
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe
Galatasaray-Hatayspor
Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü
Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12. hafta
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor-Göztepe
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
Hatayspor-Fatih Karagümrük
Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor
Alanyaspor-Beşiktaş
MKE Ankaragücü-ittifak Holding Konyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği
Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor
13. hafta
Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor
Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
Yukatel Denizlispor-Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
Fatih Karagümrük-Galatasaray
Göztepe-Hatayspor
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü
Gaziantep FK-Fenerbahçe
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
14. hafta
Alanyaspor-Yeni Malatyaspor
Galatasaray-Göztepe
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
Kasımpaşa-Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Beşiktaş
Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor
Hatayspor-Trabzonspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor
Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor
15. hafta
Gaziantep FK-Alanyaspor
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
Fraport TAV Antalyaspor-Hatayspor
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor
Trabzonspor-Galatasaray
Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor
Göztepe-Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16. hafta
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK
Alanyaspor-Medipol Başakşehir
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği
Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor
Fatih Karagümrük-Trabzonspor
Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
17. hafta
Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor
Fenerbahçe-Alanyaspor
Gençlerbirliği-Hatayspor
Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük
Trabzonspor-Göztepe
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
18. hafta
Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe
Hatayspor-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor
Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor
Alanyaspor-Kasımpaşa
19. hafta
Yukatel Denizlispor-Hatayspor
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
Beşiktaş-Galatasaray
Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
İttifak Holding Konyaspor-Göztepe
Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20. hafta
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Hatayspor-Yeni Malatyaspor
Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir
Göztepe-Gençlerbirliği
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Galatasaray-Yukatel Denizlispor
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Alanyaspor
21. hafta
İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor
Gaziantep FK-Hatayspor
Alanyaspor-MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük
Beşiktaş-Göztepe
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