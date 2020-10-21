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2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırım destekleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek illerde 2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırımlarına ilişkin destek oranları belli oldu.
2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırım destekleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek illerde 2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırımlarına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurmasına yönelik yatırımları, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine alet ve ekipman ile hayvan alımı yüzde 50 hibe ile desteklenecek.

Yetiştiricilerce, 9 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Ayrıca, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımları yüzde 85, gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, aynı kapasiteli ticari hindi ve 500 kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları inşaat, makine, alet ve ekipman yatırımları yüzde 75 oranında desteklenecek.

Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreticileri birliklerine üye, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları yatırımlarına yüzde 50, ipek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımlara da yüzde 100 hibe imkanı tanınanacak.

Gerçek veya tüzel kişiler, hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılacak. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenecek.

Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanabilecek.

Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak bankaya, destekleme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenecek.

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