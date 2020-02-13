​​​​​​​Ankara nüfusu 2019 yılına göre 5.639.076 kişi oldu. Ankara nüfusu bir önceki yıla göre 135.091 kişi arttı. Artış yüzdesi ise %2,45 olarak kayıtlara geçti.

Ankara nüfusu 2019 yılına göre 5.639.076 kişi oldu. Ankara nüfusu bir önceki yıla göre 135.091 artmış, artış yüzdesi ise %2,45 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun, 2.793.850 erkek ve 2.845.226 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,54 erkek, %50,46 kadın. TÜİK 2019 istatistiklerine göre, Türkiye'nin nüfusundaki artış devam ediyor. Özellikle büyük şehirlerdeki nüfus oranlarında ciddi bir ilerleme söz konusu.

2020 Ankara nüfusu kaç? 2020 Keçiören’in nüfusu kaç? 2020 Çankaya’nın nüfus kaç? 2020 Ankara nüfusu ne kadar arttı?

2020 Ankara nüfusunun yıllara göre sıralaması;

2020 Ankara Nüfusu 5.639.076, Erkek Nüfusu 2.793.850, Kadın Nüfusu 2.845.226

2018 Ankara Nüfusu 5.503.985, Erkek Nüfusu 2.728.900, Kadın Nüfusu 2.775.085

2017 Ankara Nüfusu 5.445.026, Erkek Nüfusu 2.702.492, Kadın Nüfusu 2.742.534

2016 Ankara Nüfusu 5.346.518, Erkek Nüfusu 2.653.431, Kadın Nüfusu 2.693.087

2015 Ankara Nüfusu 5.270.575, Erkek Nüfusu 2.621.235, Kadın Nüfusu 2.649.340

2014 Ankara Nüfusu 5.150.072, Erkek Nüfusu 2.562.805, Kadın Nüfusu 2.587.267

2013 Ankara Nüfusu 5.045.083, Erkek Nüfusu 2.507.525, Kadın Nüfusu 2.537.558

2012 Ankara Nüfusu 4.965.542, Erkek Nüfusu 2.474.456, Kadın Nüfusu 2.491.086

2011 Ankara Nüfusu 4.890.893, Erkek Nüfusu 2.439.058, Kadın Nüfusu 2.451.835

2010 Ankara Nüfusu 4.771.716, Erkek Nüfusu 2.379.226, Kadın Nüfusu 2.392.490

2009 Ankara Nüfusu 4.650.802, Erkek Nüfusu 2.318.633, Kadın Nüfusu 2.332.169

2008 Ankara Nüfusu 4.548.939, Erkek Nüfusu 2.267.779, Kadın Nüfusu 2.281.160

2007 Ankara Nüfusu 4.466.756, Erkek Nüfusu 2.225.033, Kadın Nüfusu 2.241.723

2020 Ankara’nın ilçe nüfusları kaç? 2020 Ankara’nın en kalabalık ilçesi neresi? 2020 Ankara nüfusunun en az olduğu ilçe neresi? 2020 Çankaya nüfusu kaç? 2020 Keçiören nüfusu kaç?

2020 Ankara ilçelerinin nüfusları;

2020 Çankaya nüfusu kaç?

2020 Çankaya İlçesi Nüfusu 944.609, Erkek Nüfusu 452.729, Kadın Nüfusu 491.880,

Nüfus Yüzdesi % 16,75

2020 Keçiören nüfusu kaç?

2020 Keçiören İlçesi Nüfusu 939.161, Erkek Nüfusu 460.957, Kadın Nüfusu 478.204,

Nüfus Yüzdesi % 16,65

2020 Yenimahalle İlçesi Nüfusu 687.093, Erkek Nüfusu 335.108, Kadın Nüfusu 351.985,

Nüfus Yüzdesi % 12,18

2020 Mamak İlçesi Nüfusu 665.978, Erkek Nüfusu 332.512, Kadın Nüfusu 333.466,

Nüfus Yüzdesi % 11,81

2020 Etimesgut İlçesi Nüfusu 587.052, Erkek Nüfusu 293.425, Kadın Nüfusu 293.627,

Nüfus Yüzdesi % 10,41

2020 Sincan İlçesi Nüfusu 535.637, Erkek Nüfusu 272.962, Kadın Nüfusu 262.675,

Nüfus Yüzdesi % 9,50

2020 Altındağ İlçesi Nüfusu 389.510, Erkek Nüfusu 196.344, Kadın Nüfusu 193.166,

Nüfus Yüzdesi % 6,91

2020 Pursaklar İlçesi Nüfusu 150.488, Erkek Nüfusu 75.353, Kadın Nüfusu 75.135,

Nüfus Yüzdesi % 2,67

2020 Gölbaşı İlçesi Nüfusu 138.944, Erkek Nüfusu 70.006, Kadın Nüfusu 68.938,

Nüfus Yüzdesi % 2,46

2020 Polatlı İlçesi Nüfusu 125.075, Erkek Nüfusu 62.599, Kadın Nüfusu 62.476,

Nüfus Yüzdesi % 2,22

2020 Çubuk İlçesi Nüfusu 90.764, Erkek Nüfusu 45.467, Kadın Nüfusu 45.297,

Nüfus Yüzdesi % 1,61

2020 Kahramankazan İlçesi Nüfusu 54.806, Erkek Nüfusu 28.008, Kadın Nüfusu 26.798 ,

Nüfus Yüzdesi % 0,97

2020 Beypazarı İlçesi Nüfusu 48.371, Erkek Nüfusu 24.172, Kadın Nüfusu 24.199,

Nüfus Yüzdesi % 0,86

2020 Elmadağ İlçesi Nüfusu 45.557, Erkek Nüfusu 22.675, Kadın Nüfusu 22.882,

Nüfus Yüzdesi % 0,81

2020 Akyurt İlçesi Nüfusu 36.123, Erkek Nüfusu 18.462, Kadın Nüfusu 17.661,

Nüfus Yüzdesi % 0,64

2020 Şereflikoçhisar İlçesi Nüfusu 33.821, Erkek Nüfusu 17.005, Kadın Nüfusu 16.816,

Nüfus Yüzdesi % 0,60

2020 Haymana İlçesi Nüfusu 30.930, Erkek Nüfusu 16.098, Kadın Nüfusu 14.832,

Nüfus Yüzdesi % 0,55

2020 Bala İlçesi Nüfusu 30.280, Erkek Nüfusu 16.562, Kadın Nüfusu 13.718,

Nüfus Yüzdesi % 0,54

2020 Kızılcahamam İlçesi Nüfusu 28.350, Erkek Nüfusu 14.384, Kadın Nüfusu 13.966,

Nüfus Yüzdesi % 0,50

2020 Nallıhan İlçesi Nüfusu 27.579, Erkek Nüfusu 13.684, Kadın Nüfusu 13.895,

Nüfus Yüzdesi % 0,49

2020 Ayaş İlçesi Nüfusu 13.900, Erkek Nüfusu 7.335, Kadın Nüfusu 6.565,

Nüfus Yüzdesi % 0,25

2020 Kalecik İlçesi Nüfusu 13.234, Erkek Nüfusu 6.922, Kadın Nüfusu 6.312,

Nüfus Yüzdesi % 0,23

2020 Çamlıdere İlçesi Nüfusu 9.825, Erkek Nüfusu 5.151, Kadın Nüfusu 4.674,

Nüfus Yüzdesi % 0,17

2020 Güdül İlçesi Nüfusu 8.892, Erkek Nüfusu 4.396, Kadın Nüfusu 4.496,

Nüfus Yüzdesi % 0,16

2020 Evren İlçesi Nüfusu 3.097, Erkek Nüfusu 1.534, Kadın Nüfusu 1.563,

Nüfus Yüzdesi % 0,05

2020 Ankara’nın genç nüfusu kaç?

2020 Ankara yaş aralıklarına göre nüfus dağılımı;

2020 Ankara 0-4 Yaş aralığı nüfus 380.870

2020 Ankara 5-9 Yaş aralığı nüfus 398.576

2020 Ankara 10-14 Yaş aralığı nüfus 400.050

2020 Ankara 15-19 Yaş aralığı nüfus 396.982

2020 Ankara 20-24 Yaş aralığı nüfus 440.512

2020 Ankara 25-29 Yaş aralığı nüfus 442.091

2020 Ankara 30-34 Yaş aralığı nüfus 459.048

2020 Ankara 35-39 Yaş aralığı nüfus 473.052

2020 Ankara 40-44 Yaş aralığı nüfus 439.914

2020 Ankara 45-49 Yaş aralığı nüfus 404.607

2020 Ankara 50-54 Yaş aralığı nüfus 349.470

2020 Ankara 55-59 Yaş aralığı nüfus 318.904

2020 Ankara 60-64 Yaş aralığı nüfus 248.217

2020 Ankara 65-69 Yaş aralığı nüfus 181.718

2020 Ankara 70-74 Yaş aralığı nüfus 129.406

2020 Ankara 75-79 Yaş aralığı nüfus 82.274

2020 Ankara 80-84 Yaş aralığı nüfus 50.580

2020 Ankara 85-89 Yaş aralığı nüfus 30.863

2020 Ankara 90+ Yaş aralığı nüfus 11.942