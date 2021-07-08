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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'nın rakibi İngiltere oldu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'nın rakibi İngiltere oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ikinci yarı final maçında, İngiltere ile Danimarka karşılaştı.

30. dakikada Danimarka 1-0 öne geçti. Ceza yayının önünden kazanılan serbest atışta topun başına geçen Mikkel Damsgaard, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İngiltere, turnuvadaki ilk golünü yedi.

39. dakikada İngiltere, Simon Kjaer'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Harry Kane'in pasıyla ceza alanında hareketlenen Saka'nın içeriye çıkardığı top, tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Kjaer'in müdahalesiyle ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

102. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Sterling, Maehle ve Jensen ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Danny Makkalle penaltı noktasını gösterdi.

104. dakikada penaltıyı kullanan Harry Kane'in vuruşunda kaleci Schmeichel topu çeldi. Pozisyonu takip eden Kane, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kane, büyük turnuvalarda attığı 10 golle İngiltere tarihinin en skorer futbolcusu unvanını elinde tutan Gary Lineker'i yakaladı.

Kalan bölümde skoru korumasını bilen İngiltere, rakibini 2-1 yenerek turnuva tarihinde ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.

İngiltere ile İtalya arasındaki final mücadelesi, 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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