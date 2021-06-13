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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na D ve E gruplarında yarın oynanacak 3 maçla devam edecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, D ve E gruplarında yarın oynanacak 3 maçla devam edecek.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na D ve E gruplarında yarın oynanacak 3 maçla devam edecek

Günün ilk maçında D Grubu'nda İskoçya ile Çekya karşılaşacak. İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Hampden Park'ta oynanacak mücadele, TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarının ikinci maçında E Grubu'nda Polonya ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan stadın ev sahipliğindeki maç, TSİ 19.00'da yapılacak.

İspanya ile İsveç ise günün son karşılaşmasında sahaya çıkacak. İki takım arasındaki E Grubu mücadelesi, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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