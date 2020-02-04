2020 Bedelli askerlik celp tarihleri

2020 bedelli askerlik yerleri belli oldu. Şubat 2020'de silahaltına alınacak yükümlülerin kışla ve birlikleri açıklandı.

2020 bedelli askerlik tarihleri ne zaman? 2020 askerlik celp tarihleri ne zaman?

2020 bedelli askerlik yerleri belli oldu. Ocak, Şubat, Mart 2020'de silahaltına alınacak yedek subay, astsubay, erler ile 2020'de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını e-devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından (https://asal.msb.gov.tr/Anasayfa/Index) sayfalarından öğrenilebilecek.

2020 bedelli askerlik tarihleri yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde er/erbaş statüsüne ayrılanlardan;

Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde,

Şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde,

Mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

2020 bedelli askerlik ücretleri ne kadar?

Bedelli askerlik bedeli 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 261 avro olacak.

Dövizli askerlik ücreti ne kadar?

Dövizle askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin, uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerine başvurarak hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen ücreti ödemeleri gerekiyor. 2020 dövizle askerlik ücreti 30 Haziran'a kadar 5 bin 261,09 avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak belirlendi. Ayrıca dövizle askerlik başvurusu yapacakların 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödeyecekleri ücret ayrıca duyurulacak.

Askerlik yerleri belli oldu mu?

Askere gidecekler askerlik yerleri için Asker alma Genel Müdürlüğü'nün (ASAL) resmi internet sitesinden de celp dönemlerini öğrenebilirler.

ASAL'ın https://asal.msb.gov.tr adresine tıklayarak erişebilirsiniz.