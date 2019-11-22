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2020 bütçesi kabul edildi

Pursaklar Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağan Toplantısında görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
2020 bütçesi kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan toplantıda Pursaklar Belediyesinin mali bütçe inceleme raporları, maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. 
Pursaklar Belediyesi’nin 2020 Mali Yılı Bütçesine ilişkin 120 milyonluk Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu meclisten kabul gördü.
Bütçenin kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bütçesi onaylanan diğer belediyeleri de tebrik ederek, “Mecliste kabul gören bütün belediyelerin bütçelerinin Ankara’ya hayırlı olmasını diliyorum. Belediyelerimizin bütçelerini en iyi şekilde kullanacaklarına ve hemşehrilerimize, belediyelerin daha iyi imkânlar ile büyük payı yatırım ve hizmetlere ayırarak çalışacaklarına yürekten inanıyorum” dedi. 

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Başkan Ertuğrul Çetin’den Teşekkür Daveti

Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinde yapılan bütçe görüşmeleri sonrasında, belediyeler arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için ev sahipliğini Pursaklar Belediyesinin üstlendiği yemek organizasyonu Pursaklar’da düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, grup başkan vekiller, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı buluşmada belediye başkanları Başkent’in yaşadığı sıkıntıların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulundu.
 

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