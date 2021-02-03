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2020 dolu dolu geçti

Pursaklar Belediyesi, 2020 yıl içerisinde ilçeye değer katacak birçok projeyi hayata geçirirken diğer yatırımların da temellerini attı.
2020 dolu dolu geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Pursaklar Belediyesi, hem salgınla mücadelesini aralıksız sürdürürken hem de çok sayıda yeni projeye de imza attı.

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Bu kapsamda, sosyal ve kültürel yaşama değer katacak ve çok amaçlı kullanım imkânı sağlayacak olan yeni Şehitlik Meydanı Projesi de tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 

Belediye ekipleri, mahalle kültürünü yaygınlaştırma adına Altınova ve Karşıyaka mahallelerinde Mahalle Konağı ve çok amaçlı sosyal tesisin inşaatını tamamlandı.

Pursaklar Belediyesi, mahalle muhtarlarının daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri için modern mahalle muhtarlık binalarını ilçeye kazandırdı. 

İlçe sakinleri ve gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri teknolojik donanımlara köklü yatırımlar yapan Pursaklar Belediyesi, Online Hizmetler, Kent Bilgi Sistemi, Ebys, Eba, GB, Canlı Eğitim, Kamera ve Alarm Sistemleri gibi yeni teknoloji, güvenlik ve bilgi işlem alanında büyük yeniliklere imza attı. 

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AMAÇ DAHA YEŞİL PURSAKLAR
Çevre dostu bir belediye örneği sergileyen Pursaklar Belediyesi, yıl boyunca sıfır atık projesini takip ederek kompost gübre makinası ile tonlarca atığın tekrar ekonomiye kazandırılmasını sağlarken, ilaç toplama kutusu, tıbbi atık potaları ile de halk sağlığına zarar verecek unsurların ortadan kaldırılmasına olanak sağladı. 

Daha yeşil Pursaklar için yola çıkan belediye yetkilileri, 7 parkta yenileme çalışmaları gerçekleştirirken, 23 bin yetişkin ağacı yıl içerisinde toprakla buluşturdu.

Vatandaşlara kaliteli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmak için Belediye ekiplerince yıl içinde 200 sokakta yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. 

Sokaktaki canları da unutmayan Pursaklar Belediyesi, 50 noktada beslenme ve barınak alanı oluştururken yıl içerisinden 8 ton mama desteğinde bulundu.

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‘ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’’
2020 yılında hayata geçirilen projelerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlk günkü heyecanla çalışmaya, koşmaya ve koşturmaya devam ederek, geride bıraktığımız yıla da dolu dolu bir hizmet yelpazesini sığdırdık. Üst yapı başta olmak üzere spordan sanata, eğitimden kültüre her alanda değişen bir Pursaklar var. Her zaman yanımızda olan ve bize güç veren Pursaklar halkının desteğiyle birçok önemli projeyi tamamladık. Pursaklar halkı için çalışmaya ve hizmete ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. 2021 yılı Pursaklar için çok daha farklı olacak” dedi

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