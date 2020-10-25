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2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı

30 ülkeden 110 sporcunun katıldığı şampiyonada start verildi.
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular başlangıç noktasında yerini aldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şampiyonanın başlangıç işaretini verdi.

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, "Elit Erkekler" ve "Elit Kadınlar" kategorisinde ter dökecek sporcular, yaklaşık 110 kilometrelik parkuru önde tamamlamak için mücadele ediyor.

Uzunköy'de teknik destek alındı
Sporcular, parkurun 10. kilometresindeki Uzunköy'de yer alan bölgede, su ve teknik destek aldı.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar ve çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sporcuları karşıladı.

Dağlık bölgedeki etapları ve çamurlu araziyi geçmeye çalışan sporcular, bitiş çizgisine önce ulaşmak için çaba sarf ediyor.

Öte yandan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, polis helikopterine binerek parkuru havadan denetledi.

30 ülkeden 110 sporcunun katıldığı şampiyona, akşam saatlerinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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