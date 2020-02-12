En fazla nüfus hangi kıtada? Dünya’da en fazla insana ev sahipliği yapan kıta Asya, Dünya nüfusunun bugün yaklaşık yüzde 60'ı Asya'da, yüzde 15'i Afrika'da, yüzde 10'u Avrupa'da, yüzde 8'i Latin Amerika ve Karayipler'de ve geriye kalanı ise Kuzey Amerika ve Okyanusya'da yaşıyor.
Hindistan nüfusu Çin’i geçti mi? İki ülke şu anda dünya nüfusunun yüzde 38’ini oluşturuyor. Çin’de 1.386.220.000 milyar kişi yaşarken, Hindistan’ın nüfusuysa 1.339.686.732 milyarı insan buluyor.
2020 Dünya nüfus sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? 2020 Dünya nüfus sıralamalarında Çin 1’nci sırada yer alıyor, Türkiye son verilere göre 15’nci sırada yer alıyor. Diğer ülkelerin sıralaması şu şekilde;
2020 Dünya nüfusu kaç? 2020 Çin’in nüfusu kaç?
2020 Çin nüfusu: 1.386.220.000
2020 Hindistan nüfusu: 1.339.686.732
2020 Amerika Birleşik Devletleri nüfusu: 339.200.513
2020 Endonezya nüfusu: 264.704.986
2020 Brezilya nüfusu: 209.381.432
2020 Pakistan nüfusu: 197.160.111
2020 Nijerya nüfusu: 190.992.517
2020 Bangladeş nüfusu: 164.800.000
2020 Rusya Federasyonu nüfusu: 144.533.000
2020 Meksika nüfusu: 129.273.473
2020 Japonya nüfusu: 126.995.000
2020 Filipinler nüfusu: 103.242.900
2020 Vietnam nüfusu: 92.695.121
2020 Etiyopya nüfusu: 92.205.000
2020 Mısır nüfusu: 97.055.393
2020 Türkiye nüfusu: 83.154.997
2020 Almanya nüfusu: 82.079.684
2020 İran nüfusu: 81.016.926
2020 Fransa nüfusu: 66.932.099
2020 Tayland nüfusu: 65.931.550
2020 Kongo Cumhuriyeti nüfusu: 65.705.093
2020 İngiltere nüfusu: 65.382.556
2020 İtalya nüfusu: 60.665.551
2020 Myanmar nüfusu: 52.916.691
2020 Kore Cumhuriyeti nüfusu: 51.245.707
2020 Tanzanya nüfusu: 50.142.938
2020 Kolombiya nüfusu: 48.747.708
2020 İspanya nüfusu: 46.445.828
2020 Kenya nüfusu: 45.389.112
2020 Arjantin nüfusu: 43.590.368
2020 Ukrayna nüfusu: 42.590.879
2020 Cezayir nüfusu: 40.835.602
2020 Sudan nüfusu: 39.647.621
2020 Polonya nüfusu: 37.967.209
2020 Irak nüfusu: 36.658.503
2020 Uganda nüfusu: 36.560.700
2020 Kanada nüfusu: 36.286.425
2020 Fas nüfusu: 34.486.536
2020 Malezya nüfusu: 31.660.683
2020 Suudi Arabistan nüfusu: 31.742.308
2020 Peru nüfusu: 31.488.625
2020 Özbekistan nüfusu: 31.298.929
2020 Venezuela nüfusu: 31.028.637
2020 Angola nüfusu: 29.784.193
2020 Nepal nüfusu: 28.431.494
2020 Gana nüfusu: 28.308.301
2020 Afganistan nüfusu: 27.657.145
2020 Mozambik nüfusu: 26.423.623
2020 Yemen Cumhuriyeti nüfusu: 25.235.079
2020 Avustralya nüfusu: 24.128.876
2020 Fildişi Sahili nüfusu: 23.950.475
2020 Kamerun nüfusu: 22.709.892
2020 Suriye Arap Cumhuriyeti nüfusu: 22.399.254
2020 Madagaskar nüfusu: 22.293.914
2020 Sri Lanka nüfusu: 21.203.000
2020 Nijer nüfusu: 19.865.066
2020 Romanya nüfusu: 19.760.314
2020 Burkina Faso nüfusu: 18.450.494
2020 Şili nüfusu: 18.191.884
2020 Mali nüfusu: 17.319.000
2020 Kazakistan nüfusu: 17.160.774
2020 Hollanda nüfusu: 16.979.120
2020 Malavi nüfusu: 16.832.910
2020 Ekvador nüfusu: 16.528.730
2020 Guatemala nüfusu: 16.176.133
2020 Kamboçya nüfusu: 15.405.157
2020 Senegal nüfusu: 14.799.859
2020 Zimbabve nüfusu: 14.240.168
2020 Zambiya nüfusu: 14.075.099
2020 Çad nüfusu: 12.448.175
2020 Ruanda nüfusu: 11.533.445
2020 Gine nüfusu: 11.319.323
2020 Belçika nüfusu: 11.311.117
2020 Küba nüfusu: 11.239.114
2020 Burundi nüfusu: 11.215.019
2020 Bolivya nüfusu: 10.985.059
2020 Tunus nüfusu: 10.982.754
2020 Haiti nüfusu: 10.911.819
2020 Benin nüfusu: 10.882.953
2020 Yunanistan nüfusu: 10.783.748
2020 Çek Cumhuriyeti nüfusu: 10.553.843
2020 Portekiz nüfusu: 10.341.330
2020 Somali nüfusu: 10.195.134
2020 Dominik Cumhuriyeti nüfusu: 10.075.045
2020 İsveç nüfusu: 9.851.017
2020 Ürdün nüfusu: 9.798.000
2020 Azerbaycan nüfusu: 9.755.500
2020 Belarus nüfusu: 9.498.364
2020 Birleşik Arap Emirlikleri nüfusu: 9.121.167
2020 Avusturya nüfusu: 8.690.076
2020 Tacikistan nüfusu: 8.451.600
2020 İsrail nüfusu: 8.380.149
2020 İsviçre nüfusu: 8.327.126
2020 Papua Yeni Gine nüfusu: 8.151.300
2020 Hong Kong nüfusu: 7.336.600
2020 Bulgaristan nüfusu: 7.153.784
2020 Sırbistan nüfusu: 7.058.322
2020 Karayip: 6.964.458
2020 Paraguay nüfusu: 6.854.536
2020 100.Togo nüfusu: 6.642.928
2020 El Salvador nüfusu: 6.520.675
2020 Libya nüfusu: 6.162.356
2020 Eritre nüfusu: 6.130.922
2020 Kırgız Cumhuriyeti nüfusu: 6.079.840
2020 Nikaragua nüfusu: 5.991.733
2020 Danimarka nüfusu: 5.724.456
2020 Finlandiya nüfusu: 5.487.308
2020 Slovak Cumhuriyeti nüfusu: 5.426.252
2020 Norveç nüfusu: 5.210.721
2020 Türkmenistan nüfusu: 5.172.931
2020 Kosta Rika nüfusu: 4.889.762
2020 Batı Şeria ve Gazze (Filistin) nüfusu: 4.816.503
2020 İrlanda nüfusu: 4.761.865
2020 Yeni Zelanda nüfusu: 4.692.700
2020 Liberiya nüfusu: 4.564.717
2020 Orta Afrika Cumhuriyeti nüfusu: 4.525.209
2020 Lebnan nüfusu: 4.424.888
2020 Umman nüfusu: 4.414.051
2020 Croatia nüfusu: 4.190.669
2020 Hırvatistan nüfusu: 4.190.669
2020 Panama nüfusu: 4.037.043
2020 Singapur nüfusu: 3.933.559
2020 Kuveyt nüfusu: 3.925.487
2020 Bosna Hersek nüfusu: 3.835.645
2020 Moritanya nüfusu: 3.782.701
2020 Gürcistan nüfusu: 3.719.300
2020 Moldova nüfusu: 3.555.159
2020 Uruguay nüfusu: 3.480.222
2020 Portoriko nüfusu: 3.474.182
2020 Moğolistan nüfusu: 3.088.856
2020 Ermenistan nüfusu: 2.992.500
2020 Arnavutluk nüfusu: 2.889.167
2020 Litvanya nüfusu: 2.888.558
2020 Jamaika nüfusu: 2.729.112
2020 Namibya nüfusu: 2.324.388
2020 Botsvana nüfusu: 2.230.905
2020 Makedonya nüfusu: 2.071.278
2020 Slovenya nüfusu: 2.064.188
2020 Letonya nüfusu: 1.968.957
2020 Gambiya nüfusu: 1.882.450
2020 Gabon nüfusu: 1.811.079
2020 Kosova nüfusu: 1.807.106
2020 Bahreyn nüfusu: 1.423.726
2020 Trinidad ve Tobago nüfusu: 1.353.895
2020 Estonya nüfusu: 1.315.944
2020 Ekvator Ginesi nüfusu: 1.222.442
2020 Doğu Timor nüfusu: 1.167.242
2020 Fiji nüfusu: 874.742
2020 Güney Kıbrıs nüfusu: 864.200
2020 Cibuti nüfusu: 859.652
2020 Bhutan nüfusu: 768.577
2020 Guyana nüfusu: 746.880
2020 Komorlar nüfusu: 717.503
2020 Solomon Adaları nüfusu: 639.157
2020 Karadağ nüfusu: 622.218
2020 Lüksemburg nüfusu: 576.249
2020 Surinam nüfusu: 567.291
2020 Malta nüfusu: 434.403
2020 Brunei Darussalam nüfusu: 417.200
2020 Belize nüfusu: 377.968
2020 Bahamalar nüfusu: 373.480
2020 Maldivler nüfusu: 350.093
2020 İzlanda nüfusu: 332.529
2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nüfusu: 326.000
2020 Barbados nüfusu: 274.633
2020 Yeni Kaledonya nüfusu: 274.579
2020 Vanuatu nüfusu: 272.459
2020 Fransız Polinezyası nüfusu: 271.796
2020 Samoa nüfusu: 192.126
2020 Guam nüfusu: 162.742
2020 Aruba nüfusu: 110.292
2020 Grenada nüfusu: 108.580
2020 Mikronezya nüfusu: 105.830
2020 Virgin Adaları (ABD) nüfusu: 105.275
2020 Kiribati nüfusu: 100.786
2020 Tonga nüfusu: 100.745
2020 Andorra nüfusu: 72.358
2020 Dominika nüfusu: 71.575
2020 Bermuda nüfusu: 61.695
2020 Cayman Adaları nüfusu: 60.413
2020 Grönland nüfusu: 56.186
2020 Amerikan Samoası nüfusu: 55.599
2020 Kuzey Mariana Adaları nüfusu: 53.305
2020 Marshall Adaları nüfusu: 52.555
2020 Faroe Adaları nüfusu: 49.503
2020 Lihtenştayn nüfusu: 37.622
2020 Monako nüfusu: 37.308
2020 San Marino nüfusu: 34.006
2020 Tuvalu nüfusu: 10.100
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