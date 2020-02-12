Dünya nüfusu 2020 yılı ile birlikte 7.142.538.918 milyara ulaşarak hızlı artışını sürdürmeye devam etti.

En fazla nüfus hangi kıtada? Dünya’da en fazla insana ev sahipliği yapan kıta Asya, Dünya nüfusunun bugün yaklaşık yüzde 60'ı Asya'da, yüzde 15'i Afrika'da, yüzde 10'u Avrupa'da, yüzde 8'i Latin Amerika ve Karayipler'de ve geriye kalanı ise Kuzey Amerika ve Okyanusya'da yaşıyor.

Hindistan nüfusu Çin’i geçti mi? İki ülke şu anda dünya nüfusunun yüzde 38’ini oluşturuyor. Çin’de 1.386.220.000 milyar kişi yaşarken, Hindistan’ın nüfusuysa 1.339.686.732 milyarı insan buluyor.

2020 Dünya nüfus sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? 2020 Dünya nüfus sıralamalarında Çin 1’nci sırada yer alıyor, Türkiye son verilere göre 15’nci sırada yer alıyor. Diğer ülkelerin sıralaması şu şekilde;

2020 Dünya nüfusu kaç? 2020 Çin’in nüfusu kaç?

2020 Çin nüfusu: 1.386.220.000

2020 Hindistan nüfusu: 1.339.686.732

2020 Amerika Birleşik Devletleri nüfusu: 339.200.513

2020 Endonezya nüfusu: 264.704.986

2020 Brezilya nüfusu: 209.381.432

2020 Pakistan nüfusu: 197.160.111

2020 Nijerya nüfusu: 190.992.517

2020 Bangladeş nüfusu: 164.800.000

2020 Rusya Federasyonu nüfusu: 144.533.000

2020 Meksika nüfusu: 129.273.473

2020 Japonya nüfusu: 126.995.000

2020 Filipinler nüfusu: 103.242.900

2020 Vietnam nüfusu: 92.695.121

2020 Etiyopya nüfusu: 92.205.000

2020 Mısır nüfusu: 97.055.393

2020 Türkiye nüfusu: 83.154.997

2020 Almanya nüfusu: 82.079.684

2020 İran nüfusu: 81.016.926

2020 Fransa nüfusu: 66.932.099

2020 Tayland nüfusu: 65.931.550

2020 Kongo Cumhuriyeti nüfusu: 65.705.093

2020 İngiltere nüfusu: 65.382.556

2020 İtalya nüfusu: 60.665.551

2020 Myanmar nüfusu: 52.916.691

2020 Kore Cumhuriyeti nüfusu: 51.245.707

2020 Tanzanya nüfusu: 50.142.938

2020 Kolombiya nüfusu: 48.747.708

2020 İspanya nüfusu: 46.445.828

2020 Kenya nüfusu: 45.389.112

2020 Arjantin nüfusu: 43.590.368

2020 Ukrayna nüfusu: 42.590.879

2020 Cezayir nüfusu: 40.835.602

2020 Sudan nüfusu: 39.647.621

2020 Polonya nüfusu: 37.967.209

2020 Irak nüfusu: 36.658.503

2020 Uganda nüfusu: 36.560.700

2020 Kanada nüfusu: 36.286.425

2020 Fas nüfusu: 34.486.536

2020 Malezya nüfusu: 31.660.683

2020 Suudi Arabistan nüfusu: 31.742.308

2020 Peru nüfusu: 31.488.625

2020 Özbekistan nüfusu: 31.298.929

2020 Venezuela nüfusu: 31.028.637

2020 Angola nüfusu: 29.784.193

2020 Nepal nüfusu: 28.431.494

2020 Gana nüfusu: 28.308.301

2020 Afganistan nüfusu: 27.657.145

2020 Mozambik nüfusu: 26.423.623

2020 Yemen Cumhuriyeti nüfusu: 25.235.079

2020 Avustralya nüfusu: 24.128.876

2020 Fildişi Sahili nüfusu: 23.950.475

2020 Kamerun nüfusu: 22.709.892

2020 Suriye Arap Cumhuriyeti nüfusu: 22.399.254

2020 Madagaskar nüfusu: 22.293.914

2020 Sri Lanka nüfusu: 21.203.000

2020 Nijer nüfusu: 19.865.066

2020 Romanya nüfusu: 19.760.314

2020 Burkina Faso nüfusu: 18.450.494

2020 Şili nüfusu: 18.191.884

2020 Mali nüfusu: 17.319.000

2020 Kazakistan nüfusu: 17.160.774

2020 Hollanda nüfusu: 16.979.120

2020 Malavi nüfusu: 16.832.910

2020 Ekvador nüfusu: 16.528.730

2020 Guatemala nüfusu: 16.176.133

2020 Kamboçya nüfusu: 15.405.157

2020 Senegal nüfusu: 14.799.859

2020 Zimbabve nüfusu: 14.240.168

2020 Zambiya nüfusu: 14.075.099

2020 Çad nüfusu: 12.448.175

2020 Ruanda nüfusu: 11.533.445

2020 Gine nüfusu: 11.319.323

2020 Belçika nüfusu: 11.311.117

2020 Küba nüfusu: 11.239.114

2020 Burundi nüfusu: 11.215.019

2020 Bolivya nüfusu: 10.985.059

2020 Tunus nüfusu: 10.982.754

2020 Haiti nüfusu: 10.911.819

2020 Benin nüfusu: 10.882.953

2020 Yunanistan nüfusu: 10.783.748

2020 Çek Cumhuriyeti nüfusu: 10.553.843

2020 Portekiz nüfusu: 10.341.330

2020 Somali nüfusu: 10.195.134

2020 Dominik Cumhuriyeti nüfusu: 10.075.045

2020 İsveç nüfusu: 9.851.017

2020 Ürdün nüfusu: 9.798.000

2020 Azerbaycan nüfusu: 9.755.500

2020 Belarus nüfusu: 9.498.364

2020 Birleşik Arap Emirlikleri nüfusu: 9.121.167

2020 Avusturya nüfusu: 8.690.076

2020 Tacikistan nüfusu: 8.451.600

2020 İsrail nüfusu: 8.380.149

2020 İsviçre nüfusu: 8.327.126

2020 Papua Yeni Gine nüfusu: 8.151.300

2020 Hong Kong nüfusu: 7.336.600

2020 Bulgaristan nüfusu: 7.153.784

2020 Sırbistan nüfusu: 7.058.322

2020 Karayip: 6.964.458

2020 Paraguay nüfusu: 6.854.536

2020 100.Togo nüfusu: 6.642.928

2020 El Salvador nüfusu: 6.520.675

2020 Libya nüfusu: 6.162.356

2020 Eritre nüfusu: 6.130.922

2020 Kırgız Cumhuriyeti nüfusu: 6.079.840

2020 Nikaragua nüfusu: 5.991.733

2020 Danimarka nüfusu: 5.724.456

2020 Finlandiya nüfusu: 5.487.308

2020 Slovak Cumhuriyeti nüfusu: 5.426.252

2020 Norveç nüfusu: 5.210.721

2020 Türkmenistan nüfusu: 5.172.931

2020 Kosta Rika nüfusu: 4.889.762

2020 Batı Şeria ve Gazze (Filistin) nüfusu: 4.816.503

2020 İrlanda nüfusu: 4.761.865

2020 Yeni Zelanda nüfusu: 4.692.700

2020 Liberiya nüfusu: 4.564.717

2020 Orta Afrika Cumhuriyeti nüfusu: 4.525.209

2020 Lebnan nüfusu: 4.424.888

2020 Umman nüfusu: 4.414.051

2020 Croatia nüfusu: 4.190.669

2020 Hırvatistan nüfusu: 4.190.669

2020 Panama nüfusu: 4.037.043

2020 Singapur nüfusu: 3.933.559

2020 Kuveyt nüfusu: 3.925.487

2020 Bosna Hersek nüfusu: 3.835.645

2020 Moritanya nüfusu: 3.782.701

2020 Gürcistan nüfusu: 3.719.300

2020 Moldova nüfusu: 3.555.159

2020 Uruguay nüfusu: 3.480.222

2020 Portoriko nüfusu: 3.474.182

2020 Moğolistan nüfusu: 3.088.856

2020 Ermenistan nüfusu: 2.992.500

2020 Arnavutluk nüfusu: 2.889.167

2020 Litvanya nüfusu: 2.888.558

2020 Jamaika nüfusu: 2.729.112

2020 Katar nüfusu: 2.617.634

2020 Namibya nüfusu: 2.324.388

2020 Botsvana nüfusu: 2.230.905

2020 Makedonya nüfusu: 2.071.278

2020 Slovenya nüfusu: 2.064.188

2020 Letonya nüfusu: 1.968.957

2020 Gambiya nüfusu: 1.882.450

2020 Gabon nüfusu: 1.811.079

2020 Kosova nüfusu: 1.807.106

2020 Bahreyn nüfusu: 1.423.726

2020 Trinidad ve Tobago nüfusu: 1.353.895

2020 Estonya nüfusu: 1.315.944

2020 Ekvator Ginesi nüfusu: 1.222.442

2020 Doğu Timor nüfusu: 1.167.242

2020 Fiji nüfusu: 874.742

2020 Güney Kıbrıs nüfusu: 864.200

2020 Cibuti nüfusu: 859.652

2020 Bhutan nüfusu: 768.577

2020 Guyana nüfusu: 746.880

2020 Komorlar nüfusu: 717.503

2020 Solomon Adaları nüfusu: 639.157

2020 Karadağ nüfusu: 622.218

2020 Lüksemburg nüfusu: 576.249

2020 Surinam nüfusu: 567.291

2020 Malta nüfusu: 434.403

2020 Brunei Darussalam nüfusu: 417.200

2020 Belize nüfusu: 377.968

2020 Bahamalar nüfusu: 373.480

2020 Maldivler nüfusu: 350.093

2020 İzlanda nüfusu: 332.529

2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nüfusu: 326.000

2020 Barbados nüfusu: 274.633

2020 Yeni Kaledonya nüfusu: 274.579

2020 Vanuatu nüfusu: 272.459

2020 Fransız Polinezyası nüfusu: 271.796

2020 Samoa nüfusu: 192.126

2020 Guam nüfusu: 162.742

2020 Aruba nüfusu: 110.292

2020 Grenada nüfusu: 108.580

2020 Mikronezya nüfusu: 105.830

2020 Virgin Adaları (ABD) nüfusu: 105.275

2020 Kiribati nüfusu: 100.786

2020 Tonga nüfusu: 100.745

2020 Andorra nüfusu: 72.358

2020 Dominika nüfusu: 71.575

2020 Bermuda nüfusu: 61.695

2020 Cayman Adaları nüfusu: 60.413

2020 Grönland nüfusu: 56.186

2020 Amerikan Samoası nüfusu: 55.599

2020 Kuzey Mariana Adaları nüfusu: 53.305

2020 Marshall Adaları nüfusu: 52.555

2020 Faroe Adaları nüfusu: 49.503

2020 Lihtenştayn nüfusu: 37.622

2020 Monako nüfusu: 37.308

2020 San Marino nüfusu: 34.006

2020 Tuvalu nüfusu: 10.100

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