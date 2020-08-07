2020 gram altın fiyatı ay ay

Gram altının fiyatı, yaşadığı yükselişe bağlı olarak 500 TL'yi aştı. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş yaşıyor. Peki, Gram Altın kaç lira? 2020 yılı içerisinde gram altının hareketliliği nasıl? 2020’de gram altın düştü mü? 2020 Temmuz ayında Gram Altın fiyatları kaç? 2020 Mart ayında Gram Altın fiyatları kaç? 2020 Ocak ayında Gram Altın fiyatları kaç? 2020 Gram altın geçmişine gelin birlikte bakalım…
2020 Temmuz ayında Gram Altın fiyatları kaç?
2020 Temmuz ayı Gram altın fiyatı 445 TL ile 386 TL arasında değişiklik gösterdi. Temmuz ayı gram altın fiyatının ortalaması 416 TL oldu.
2020 Haziran ayında Gram Altın fiyatları kaç?
2020 Haziran ayı Gram altın fiyatı 398 TL ile 392 TL arasında değişiklik gösterdi. Haziran ayı gram altın fiyatının ortalaması 389 TL oldu.
2020 Mayıs ayında Gram Altın fiyatları kaç?
2020 Mayıs ayı Gram altın fiyatı 403 TL ile 386 TL arasında değişiklik gösterdi. Mayıs ayı gram altın fiyatının ortalaması 395 TL oldu.
2020 Nisan ayında Gram Altın fiyatları kaç?
2020 Nisan ayı Gram altın fiyatı 395 TL ile 365 TL arasında değişiklik gösterdi. Nisan ayı gram altın fiyatının ortalaması 384 TL oldu.
2020 Mart ayında Gram Altın fiyatları kaç?
2020 Mart ayı Gram altın fiyatı 395 TL ile 365 TL arasında değişiklik gösterdi. Mart ayı gram altın fiyatının ortalaması 330 TL oldu.
2020 Şubat ayında Gram Altın fiyatları kaç?
2020 Şubat ayı Gram altın fiyatı 335 TL ile 305 TL arasında değişiklik gösterdi. Şubat ayı gram altın fiyatının ortalaması 306 TL oldu.
2020 Ocak ayında Gram Altın fiyatları kaç?
2020 Ocak ayı Gram altın fiyatı 310 TL ile 296 TL arasında değişiklik gösterdi. Ocak ayı gram altın fiyatının ortalaması 302 TL oldu.
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