2020 Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli/Muvazzaf Astsubay Alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf ve sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı için başvuruslar başladı.

2020 Jandarma Genel Komutanlığının Astsubay Alımı ne zaman? 2020 Jandarma Genel Komutanlığının Astsubay Alımı sınav ücreti ne kadar? 2020 Jandarma Genel Komutanlığının Astsubay Alımı şartları neler? 2020 Jandarma Genel Komutanlığının Astsubay Alımı sınav aşamaları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının erkek ve kadın muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek ve kadın sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular bugünden itibaren 21 Şubat saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Jandarma Genel Komutanlığı için lisans veya ön lisans mezunu adayların 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olmaları isteniyor.

2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı erkek adaylar kontenjanı 2.427, kadın adaylar kontenjanı 342, Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları erkek adaylar kontenjanı 158, Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları kadın adaylar kontenjanı 20 olmak üzere toplam 2.947 jandarma personeli alımı gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel adayların KPSS şartı; 2018- 2019 KPSS P3 - 60 puan, 2018 KPSS P93 – 60 puan şartı bulunmaktadır.

2020 Jandarma Genel Komutanlığının Astsubay Alımı şartları neler?

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

- Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

- Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

- Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2018-2019 yılında yapılan KPSS’den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

* Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise 2018 yılında yapılan KPSS’nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

* Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini almış olmak,

- 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

* 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

* Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak

2020 Jandarma Genel Komutanlığının Astsubay Alımı sınav ücretleri ne kadar?

2020 Jandarma Genel Komutanlığının Astsubay Alımı sınav ücretleri;

Ön başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

- Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

- Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

- Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

* Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

* Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

* Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

* Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

2020 Jandarma Genel Komutanlığının Astsubay Alımı sınav aşamaları neler?

Başvuruda sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

Fiziki Kontrol, Fiziki Yeterlilik, Mülâkat sınavına, tabi tutulacaktır.

Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar nizamiyeden alınmayacaktır. Nizamiye bölgesinde bu tür cihazları teslim alma veya muhafaza etme imkânı bulunmamaktadır

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