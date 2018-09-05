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2020 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?

Gelecek yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi tarihlere geliyor? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı ne zaman? İnsanlar şimdiden merak ediyor. Sizler için araştırdık. İşte 2020 Ramazan Bayramı tarihi ve 2020 Kurban Bayramı tarihi...
2020 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?

Gelecek yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi tarihlere geliyor? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Dini Bayramlar ne zaman? diye İnsanlar şimdiden merak ediyor. Sizler için araştırdık. İşte 2020 Ramazan Bayramı tarihi ve 2020 Kurban Bayramı tarihi...

11 ayın sultanı olarak bilinen, bin aydan daha hayırlı olan, günahların affedildiği, dua kapılarının açıldığı 2020 Ramazan ayı şimdiden insanları heyecanlandırmaya başladı. Bu heyecanın ardından yaklaşacak olan 2020 Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2020 tatil takvimi..

 

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?  2020 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

2020 Ramazan Bayramı  Arefe     23 Mayıs 2020 Pazar

2020 Ramazan Bayramı 1. Gün    24 Mayıs 2020 Pazartesi

2020 Ramazan Bayramı 2. Gün    25 Mayıs 2020 Salı

2020 Ramazan Bayramı 3. Gün    26 Mayıs 2020 Çarşamba

 

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2020 Ramazan Bayramı  Arefe     30 Temmuz 2020 Perşembe

2020 Ramazan Bayramı 1. Gün    31 Temmuz 2020 Cuma

2020 Ramazan Bayramı 2. Gün    1 Ağustos 2020 Cumartesi

2020 Ramazan Bayramı 3. Gün    2 Ağustos 2020 Pazar

2020 Ramazan Bayramı 4. Gün    3 Ağustos 2020 Pazartesi

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