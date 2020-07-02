2020 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlıklar için fiyat açıklaması

2020 İstanbul, Ankara, İzmir kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyük baş hayvanlar kaç liradan satılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2020 kurbanlık fiyatları için açıklamada bulundu.

2020 İstanbul, Ankara, İzmir kurbanlık fiyatları! Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan kurban fiyatları açıklaması

Müslüman alemi kurban ibadetini yerine getirmek için kurban alımlarına başladı. Vatandaşlar Kurban ibadetini yerine getirmek için kurban fiyatlarını araştırmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2020 kurbanlık fiyatlarına dair bilgiler paylaşınca milyonlarca Müslüman alemi kurbanlık satışlarının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Peki, 2020 İstanbul, Ankara, İzmir kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyük baş hayvanlar kaç liradan satılacak? 2020 Kurban bayramı öncesinde vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2020 kurbanlık fiyatlarını konusunda açıklamada bulundu.

2020 İstanbul, Ankara, İzmir kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Küçükbaş ve büyük baş hayvanlar kaç liradan satışa sunulacak?

2020 Kurban Bayramı için bir zaman kala vatandaşlar kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğunu sorguluyor.

KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

TÜRKİYE GENELİNDE KURBAN SATIŞLARI BAŞLADI MI?

Türkiye'nin birçok bölgesinde Kurban Bayramı için hazırlıklar başlarken Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda, kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvurular başladı.

30 Haziran'a kadar kurban satışı yapacak besicilerin, gerekli belgelerle, Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'ne başvuru yapması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 324'ü büyük çadır, 45'i küçük çadır olarak toplamda 369 çadır ile hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı'nda, bu yıl pandemi sebebiyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilecek.

Aydın'da Kurban Bayramı öncesi koç ve boğaların yanı sıra develerin de kurbanlık satışları yapılmaya başlandı. Fiyatları büyüklüğüne göre 12 ile 20 bin lira arasında değişen kurbanlık develer, Türkiye'nin her şehrine gönderiliyor.

SİVAS'TA KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas'ta kurban fiyatlarını açıkladı.

inek 24, koyun 25, düve 26, tosun 27, erkek koyun kilogramı ise 30 liradan satılacak.

Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu.

Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu.

Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir.

SON DAKİKA KURBANLIK İÇİN FİYAT AÇIKLAMASI

1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvanın kesime hazır olduğunu söyleyen Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlık sayısında bir sıkıntı bulunmadığını vurguladı.

BAKAN ÇELİK'TEN KURBAN BAYRAMINDA KORONAVİRÜS UYARISI

Çelik, "Kurban Bayramı'nda, geçen yıl yaklaşık 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş hayvan kesilmişti. Bu yıl küçükbaş hayvan kesiminin geçen yıla oranla yüzde 10 civarında artarak 3 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz. Üreticilerimiz, ihtiyaç olduğunda 5 milyona kadar küçükbaş hayvanı kurban pazarlarına indirebilir. Kurban kesecek vatandaşlarımızın için rahat olsun, kurbanlık sayısında sıkıntı yok." diyerek koronavirüs tedbirleri için uyardı.

Çelik, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'i yayımlandı. Tebliğe göre, kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak, kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak. Satıcılar ve müşteriler arasında 'el teması' olmayacak ve bu nedenle kurban pazarlığında, gelenekselleşen 'tokalaşma' yapılmayacak. Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 16 Temmuz'dan itibaren başlayacak." diyerek Vatandaşların ve yetiştiricilerin kurban pazarlarında Kovid-19 salgınına karşı belirlenen tedbirlere harfiyen uymasının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? KURBANLIK HİSSE FİYATLARI

Çelik, " Piyasada ortalama canlı kurbanlığın kilogram fiyatı kuyruklu koyunda 24-25 lira, kuyruksuz koyunda 26-27 lira. Kurbanlık fiyatlarının ortalama 1050-1500 lira olacağını tahmin ediyoruz. Tabii hayvanın koç, teke olmasına ve vasfına göre de fiyatlar çok daha yüksek seviyelere çıkabilir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da satılamayan ve elde kalan hayvanların Et ve Süt Kurumunca değerinden alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedelini yurt içi için 85 lira artışla 890 liradan 975 liraya, yurt dışı için 100 lira artışla 725 liradan 825 liraya çıkardığına dikkati çekti.