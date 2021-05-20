Etimesgut Belediyesi 2020 mali yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi hesabı raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Etimesgut Belediye Meclisi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel başkanlığında toplandı.

Meclis'te görüşülen konular arasında Bütçe ve Plan Komisyonu'nun 2020 yılı kesin hesap raporu da yer aldı.

Raporda, 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Belediye Meclisi onayı ile birbirine denk olmak üzere 388.000.000.00 TL olarak kabul edildiği hatırlatılarak, gelir-gider bütçeleriyle ilgili şu ifadelere yer verildi: "2020 yılında net tahsilat 397.876.034,69 TL olarak gerçekleşmiş, kalan 70.297.050,68 TL tahakkuk artığı tahsil edilmek üzere 2021 Mali Yılı Bütçesine devredilmiştir. Belediyemiz gelir bütçesi yüzde 102,63 oranında gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle 295.318.377,09 TL bütçe gideri tahakkuk etmiş, kalan 102.681.622,91 TL ödenek Belediye Encümen Kararıyla yıl sonunda iptal edilmiştir. Belediyemiz Gider Bütçesi yüzde 76,11 oranında gerçekleşmiştir".

Başkan Demirel yaptığı değerlendirmede yaşanan pandemi sürecinin bütçede öngörülemeyen gelir giderlere neden olduğuna işaret ederek, "Tüm dünyayı derinden etkileyen COVİD-19 pandemisi nedeniyle bazı yatırımlarımızı ertelemek durumunda kaldık. bu nedenle gider bütçemizdeki gerçekleşme oranımız yüzde 76.11 olarak gerçekleşti. Sonuç itibariyle ekonomik açıdan güçlü bir belediyeyiz. Yatırım yapıyoruz. Kasamızda paramız da var. Güçlü mali yapımızla hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran hizmet ve yatırımlara devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı adına AK Parti Meclis Üyesi Ebubekir Kipel, Millet İttifakı adına da CHP Meclis Üyesi Ali Barçın, raporla ilgili görüşlerini dile getirdi. Rapor oy birliğiyle kabul edildi.