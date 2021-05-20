  • BIST 1.450
  • Altın 505,963
  • Dolar 8,3763
  • Euro 10,2345
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

2020 mali yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi hesabı raporu oy birliğiyle kabul edildi 

Etimesgut Belediyesi 2020 mali yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi hesabı raporu oy birliğiyle kabul edildi.
2020 mali yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi hesabı raporu oy birliğiyle kabul edildi 

Etimesgut Belediye Meclisi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel başkanlığında toplandı.

Meclis'te görüşülen konular arasında Bütçe ve Plan Komisyonu'nun 2020 yılı kesin hesap raporu da yer aldı.
Raporda,  2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Belediye Meclisi onayı ile birbirine denk olmak üzere 388.000.000.00 TL olarak kabul edildiği hatırlatılarak, gelir-gider bütçeleriyle ilgili şu ifadelere yer verildi: "2020 yılında net tahsilat 397.876.034,69 TL olarak gerçekleşmiş, kalan 70.297.050,68 TL tahakkuk artığı tahsil edilmek üzere 2021 Mali Yılı Bütçesine devredilmiştir.  Belediyemiz gelir bütçesi yüzde 102,63 oranında gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle 295.318.377,09 TL bütçe gideri tahakkuk etmiş, kalan 102.681.622,91 TL ödenek Belediye Encümen Kararıyla yıl sonunda iptal edilmiştir. Belediyemiz Gider Bütçesi yüzde 76,11 oranında gerçekleşmiştir".

Başkan Demirel yaptığı değerlendirmede yaşanan pandemi sürecinin bütçede öngörülemeyen gelir giderlere neden olduğuna işaret ederek, "Tüm dünyayı derinden etkileyen COVİD-19 pandemisi nedeniyle bazı yatırımlarımızı ertelemek durumunda kaldık. bu nedenle gider bütçemizdeki gerçekleşme oranımız yüzde 76.11 olarak gerçekleşti. Sonuç itibariyle ekonomik açıdan güçlü bir belediyeyiz. Yatırım yapıyoruz. Kasamızda paramız da var. Güçlü mali yapımızla hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran hizmet ve yatırımlara devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Cumhur İttifakı adına AK Parti Meclis Üyesi Ebubekir Kipel, Millet İttifakı adına da CHP Meclis Üyesi Ali Barçın, raporla ilgili görüşlerini dile getirdi. Rapor oy birliğiyle kabul edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baba- oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı20 Mayıs 2021 Perşembe 10:25
  • Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı20 Mayıs 2021 Perşembe 09:40
  • KazanBelNet’e 2 bininci abone20 Mayıs 2021 Perşembe 04:25
  • Unutulmaya yüz tutmuş gelenek yeniden canlandırılıyor20 Mayıs 2021 Perşembe 03:23
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten 19 Mayıs mesajı20 Mayıs 2021 Perşembe 02:22
  • 500 çiftçiye 1 milyon 200 bin sebze fidesi desteğine domates diyarından başlandı20 Mayıs 2021 Perşembe 01:21
  • Dijital dönüşümü başladı20 Mayıs 2021 Perşembe 00:20
  • Mahalle konaklarına bir yenisi de Kusunlar'a20 Mayıs 2021 Perşembe 00:19
  • “Kitap Kapınızda” projesine büyük ilgi19 Mayıs 2021 Çarşamba 04:25
  • Halk Ekmek’ler kadın eliyle hazırlanıyor19 Mayıs 2021 Çarşamba 03:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti