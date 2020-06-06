2020 Mayıs, tarihin en sıcak mayıs ayı olarak kayıtlara geçti

Dünya genelinde sıcaklığın 1981-2010 arasındaki ortalamanın 0,63 derece üzerine çıktığı 2020 Mayıs ayının tarihin en sıcak mayıs ayı olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği'ne bağlı İklim Değişikliği Gözlemleme Ajansı (Copernicus), Mayıs 2020'nin şu ana kadar kaydedilen en sıcak mayıs ayı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Ancak ajansa göre Avrupa, dünya genelindeki sıcaklık ortalamasının altında kaldı.

Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren ve İngiltere merkezli Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından icra edilen Copernicus İklim Değişikliği Gözlemleme Ajansı (C3S), rutin olarak küresel yüzey hava sıcaklığı, deniz buzu örtüsü ve hidrolojik döngüde (buhardan bulutlara yağmurdan suya değişen su süreci) yaşanan değişimlere yönelik aylık rapor yayımlıyor. Yayımlanan tüm veriler ise uydular, gemiler ve uçakların yanı sıra dünya genelindeki hava ölçüm istasyonlarında yapılan milyarlarca analize dayanıyor.

Ajansın yayımladığı son veriler ışığında mayıs 2020 yüzey hava sıcaklığı:

Küresel olarak;

Mayıs, 1981-2010 mayıs ayı ortalamasından 0,63 ° C daha sıcaktı ve bu rakamlarla, ölçülen en sıcak mayıs olarak kayıtlara geçti.

Ortalamanın üzerindeki en yüksek sıcaklıklar Sibirya'nın bazı bölgelerine kaydedildi ki buradaki ısı ortalamanın 10 ° C üzerindeydi. Keza aynı sıcaklıklar Alaska ve Antarktika'da bazı bölgelerde de kaydedildi.

Son on iki aylık dönem (Haziran 2019-Mayıs 2020), 0,7 ° C'ye yakındı ve ortalama sıcaklıkların da üzerindeydi. Bu rakamlar, şu ana kadarki en sıcak 12 aylık periyot olarak kaydedilen (Ekim 2015-Eylül 2016) dönemine yakındı.

Avrupa'da;

Mayıs ayı, Avrupa'da coğrafi olarak farklılık arz etmekle genel olarak ortalamadan biraz daha soğuk geçti.

Sıcaklıklar, güneybatı ve kuzeydoğu Avrupa'da ortalamanın üzerindeydi. Ancak İskandinavya'dan Balkanlar ve Karadeniz'in kuzey kıyılarına uzanan bölgelerde ortalamanın altında seyretti.

Kıta genelinde mayıs ayı, ortalamanın altında soğuk geçmesine rağmen, 2020'nin ilkbahar dönemi (Mart-Mayıs) ortalamanın 0,7 ° C üzerindeydi.

Mayıs ayındaki iklim değişkenleri ya da önceki ayların güncellemeleri veya yüksek çözünürlüklü grafiklerle ilgili daha fazla bilgiye bu adresten ulaşılabilir.

C3S veri kümesi ve verilen nasıl derlendiğiyle ilgili daha fazla bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz.