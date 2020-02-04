2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli/Muvazzaf Astsubay Alımı

Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf ve sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı için başvurular başladı.

2020 Sahil Güvenlik Astsubay Alımı ne zaman? 2020 Sahil Güvenlik Astsubay Alımı sınav ücreti ne kadar? 2020 Sahil Güvenlik Astsubay Alımı şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek ve kadın sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular bugünden itibaren 21 Şubat saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

Başvurular sadece, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

2020 Sahil Güvenlik Astsubay Alımı şartları neler?

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

- Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

- Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

- KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2018 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini almış olmak,

- YDS puanı şartı aranan pilot ve ikmal branşı için; 2018-2019 yılında yapılan YDS sınavlarından ikmal branşı için en az 85 ve pilot branşı için en az 50 puan almış olmak,

- 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

- Hamile olmamak,

2020 Sahil Güvenlik Astsubay Alımı sınav ücreti ne kadar?

Sınav ücretleri ve yatırılması;

Ön başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

- Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı ön başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

- Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

- Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

* Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

* Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

* Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

* Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

2020 Sahil Güvenlik Astsubay Alımı sınav aşamaları neler?

Sınav aşamaları;

Başvuruda sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

Fiziki Kontrol, Fiziki yeterlilik sınavına, Mülâkat sınavına tabi tutulacaktır.

Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar nizamiyeden alınmayacaktır. Nizamiye bölgesinde bu tür cihazları teslim alma veya muhafaza etme imkânı bulunmamaktadır.

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