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2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugünden itibaren 10 Ocak'a kadar alınacak.
2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

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