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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında milli yüzücü Defne Taçyıldız yarı finalde

Yüzmede 200 metre kelebekte milli sporcu Defne Taçyıldız, yarı finale çıktı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında milli yüzücü Defne Taçyıldız yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde milli yüzücü Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finale yükseldi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında havuza giren genç sporcu, ilk seride yüzdü. Defne, 200 metreyi 2.10.00'da bitirerek serisinde 4. oldu.

Defne Taçyıldız, genel sıralamada ise en iyi 12. dereceyi yaparak yarı finale adını yazdırdı.

Milli sporcunun yarı final yarışları, yarın TSİ 04.57'de başlayacak.

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