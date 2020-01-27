2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye

2020 Tokyo olimpiyatları ne zaman düzenlenecek? 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Temmuz – 9 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

2020 Tokyo olimpiyatları ne zaman düzenlenecek? 2020 Tokyo olimpiyatlarında hangi sporcularımız var?

Olimpiyatlarda 33 spor dalı yer alacak. Oyunlarda; Sportif Tırmanış, Karate, Kaykay ve Dalga Sörfü Olimpik Programa ilk kez, Beyzbol/Softbol ise yeniden dahil edilecek.

Şu ana kadar 37 sporcumuz ve A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

2020 Tokyo olimpiyatlarında hangi sporcularımız var?

Kaan Kigen Özbilen - Atletizm (Maraton),

Polat Kemboi Arıkan - Atletizm (Maraton),

Mert Girmalegesse - Atletizm (Maraton),

Yasemin Can - Atletizm (5 bin metre ve 10 bin metre),

Eda Tuğsuz - Atletizm (Cirit atma),

Ramil Guliyev - Atletizm (200 metre),

Meryem Bekmez - Atletizm (Yürüyüş),

Ecem Güzel (Yelken - Laser Radial),

Alican Kaynar - Yelken (Finn),

Berkay Ömer Öğretir - Yüzme (100 metre kurbağalama),

Özkan Baltacı - Atletizm (Çekiç atma),

Özgür Varlık (Atıcılık),

Beril Böcekler (Yüzme),

Necati Er - Atletizm (Üç adım atlama),

Viktoria Zeynep Güneş - Yüzme (200 metre karışık),

Emre Sakçı - Yüzme (100 metre kurbağalama),

Deniz Çınar - Yelken (470 sınıfı),

Ateş Çınar - Yelken (470 sınıfı),

Salih Korkmaz - Atletizm (Yürüyüş),

Yasmani Copello Atletizm - (400 metre engelli),

İsmail Keleş (Atıcılık),

Yusuf Dikeç (Atıcılık),

Cenk İldem (Güreş),

Rıza Kayaalp (Güreş),

Süleyman Atlı (Güreş),

Taha Akgül (Güreş),

Dilara Uralp (Sörf),

Nazlı Savranbaşı (Artistik Cimnastik),

Ferhat Arıcan (Artistik Cimnastik),

İbrahim Çolak (Artistik Cimnastik),

Ahmet Önder (Artistik Cimnastik),

Hatice Kübra İlgün (Tekvando),

Rukiye Yıldırım (Tekvando),

Nur Tatar - (Tekvando),

Nafia Kuş (Tekvando)

Bisiklet kategorisinde ise Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı 15 Kasım 2019'da olimpiyat birliğinin açıklamalarına göre 2 sporcumuz ile tokyo olimpiyatlarına katılacaklarını söyledi. Sporcuların şuan için belli olmadığı ancak olimpiyatlara gidecek sporculardan yaklaşık 5 sporcu aday olduğunu en önde götürecek isimleri değerlendireceklerini belirtti.

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenen filenin sultanları, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi alarak büyük bir başarıya imza attı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı. Filenin sultanlarının ilk olimpiyat tecrübesi 2012 Londra olimpiyatları olmuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı tarihinde ilk kez 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılan milli takım, İngiltere'de çeyrek finali görememişti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında katılacak mı?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında katılacak mı? A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılabilmek için 23-28 Haziran 2020 tarihlerinde Kanada'da B Grubundan Uruguay ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Kanada, Çin, Yunanistan, Türkiye, Uruguay, Çekya, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Porto Riko, İtalya, Senegal, Litvanya, Güney Kore, Venezuela, Polonya, Slovenya, Angola, Almanya, Rusya, Meksika, Hırvatistan, Tunus, Brezilya takımlarından finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.

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