2020 Tokyo Oyunları'nda Türkiye'nin madalya umutları

Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 108 sporcusuyla madalya kovalayacak.

Türkiye, oyunlara atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kürek, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında 58 erkek ve 50 kadın sporcuyla katılım sağlayacak.

Milli sporcular, uluslararası alanda son dönemde elde ettikleri sonuçlarla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki farklı branşlarda madalyalara aday gösteriliyor.

Rıza Kayaalp bu sefer altın madalya kovalayacak

Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihindeki en başarılı branşı olan güreşte milli sporcular, Tokyo'da da madalya umutlarıyla mindere çıkacak.

Pekin 2008'de istediği sonucu alamayan serbest stil 130 kilo güreşçisi Rıza Kayaalp, son iki olimpiyat oyunlarında kürsüye çıkmayı başardı. Londra 2012'de Türkiye'ye bronz madalya getiren Rıza, Rio 2016'da ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyük başarılara imza atan 32 yaşındaki milli güreşçi, bronz ve gümüş madalyanın ardından Tokyo'da altın madalya için mücadele verecek.

Serbest stilde Rio 2016'da Türkiye'yi temsil eden Süleyman Atlı, ikinci olimpiyat deneyiminde madalya arayacak. Rio'da 16. olan Süleyman, dünya şampiyonasında bir gümüş ve 2 de bronz madalya kazandı. 57 kilo güreşçisi Avrupa şampiyonalarında ise iki altın, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

125 kiloda mücadele veren Taha Akgül, son olimpiyat şampiyonu olarak Tokyo'da mindere çıkacak. Rio 2016'da 120 kiloda altın madalya kazanan Taha, 2 dünya, 8 Avrupa şampiyonluğu ile sıkletinin en iddialı ismi olarak dikkati çekiyor.

97 kiloda mindere çıkacak Süleyman Karadeniz'in ise Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği bulunuyor.

Grekoromen stilde 97 kiloda güreşecek ve "Bronz adam" lakaplı Cenk İldem'in olimpiyat, dünya ve Avrupa üçüncülükleri bulunuyor. Bir kez Avrupa ikincisi olan Cenk, madalyanın rengini değiştirmek için de mücadele edecek.

Grekoromen 60 kiloda müsabakalara çıkacak 22 yaşındaki Kerem Kamal, son 2 yıldaki Avrupa şampiyonalarında gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi. Alt yaş gruplarında da 14 kez dereceye giren Kerem, Türkiye'yi ilk kez temsil edeceği olimpiyat oyunlarında da önemli bir başarıya imza atmaya çalışacak.

Güreş branşında kadın sporcu Yasemin Adar da olimpiyatlarda iddia sahibi olacak. Dünya şampiyonalarında birer altın ve gümüş madalya kazanan Yasemin, kariyerinde 5 kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Yasemin Adar, Rio 2016'da ise sekizinci olmuştu.

En iddialı branşlardan biri karate olacak

Türkiye, olimpiyatlarda ilk kez yer alacak karate branşında iddialı sporcularla temsil edilecek.

Kata bireyselde bir kez Avrupa şampiyonu ve 3 defa ikinci olan Ali Sofuoğlu, bir de dünya üçüncülüğü yaşadı.

Dilara Bozan da Avrupa şampiyonalarındaki başarılarıyla Tokyo 2020'ya iddialı gelecek isimler arasında yer alacak. İki kez Avrupa ikincisi olan Dilara, 4 defa da Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonu Eray Şamdan, kumite 67 kiloda mindere çıkacak. Eray'ın büyükler kategorisinde bir Avrupa şampiyonluğu, bir de üçüncülüğü bulunuyor.

Kumite artı 61 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Meltem Hocaoğlu Akyol, bireyselde bir Avrupa şampiyonluğu, ikişer Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti. Meltem, takımlarda ise dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok kez kürsüye çıkmayı başardı.

Kumite 61 kiloda Avrupa şampiyonalarında iki altın alan Merve Çoban, ayrıca iki gümüş ve bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Serap Özçelik Arapoğlu ise 5 kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Bir dünya ikinciliği, iki dünya üçüncülüğü olan Serap'ın bireysel ve takımda birçok uluslararası dereceleri bulunuyor.

Kumite 75 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Uğur Aktaş, 4 Avrupa şampiyonluğu, bir dünya üçüncülüğü, iki Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşadı.

Judo

81 kiloda Vedat Albayrak, Avrupa şampiyonalarında bir kez altın madalya kazanırken, bir defa da dünya üçüncüsü oldu. Vedat, Grand slam ve grand prix'lerde ise dörder altın ve gümüş madalya aldı.

Artı 78 kiloda mindere çıkacak Kayra Sayit, iki kez Avrupa şampiyonu olurken, iki defa da dünya üçüncülüğünü elde etti. Milli sporcu, grand slam ve grand prix organizasyonlarında bir çok kez kürsüye çıktı.

Atıcılık

Atıcılıkta 10 metre havalı tabancada Yusuf Dikeç, Türkiye adına madalya getirebilecek isimler arasında bulunuyor.

Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016'da Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç, üst üste dördüncü kez olimpiyat oyunlarında mücadele verecek. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Yusuf Dikeç, atıcılıkta Türkiye'nin Tokyo'da madalya umutlarından biri olacak.

Atıcılıkta 10 metre havalı tabancada olimpiyatlarda yer alacak İsmail Keleş, Avrupa şampiyonaları ve dünya kupasında ilk 3 sırada yer aldı. 2012 Londra ve 2016 Rio oyunlarında da yer alan İsmail Keleş, Avrupa şampiyonalarında ve dünya kupasındaki derecelerinin ardından Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getirmeye çalışacak.

Atletizmdeki madalya adayları

Türkiye'nin atletizm branşındaki madalya umutlarından biri Yasmani Copello Escobar olacak. Rio 2016'da 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazanan Küba asıllı milli atlet, kariyerinde bir Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra birer dünya ve Avrupa ikinciliği yaşadı.

Atletizmde Türkiye'nin en iddialı isimlerinden biri 200 metrede koşacak Ramil Guliyev olacak. Rio 2016'da 200 metrede final koşan Azerbaycan asıllı atlet, 2017 Dünya Şampiyonası ve 2018 Avrupa Şampiyonası'nda altın, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ise gümüş madalya elde etti.

Atletizmde Türkiye adına bir başka iddialı isim Atina 2004'te gümüş madalya kazanan Eşref Apak olacak. Daha önce olimpiyat oyunlarında 4 kez yer alan 39 yaşındaki milli atlet, Türkiye'ye atletizmde en büyük başarıyı getiren isim olarak dikkati çekiyor.

100 metre ve 4x100 metre bayrak yarışlarında koşacak Jak Ali Harvey de atletizmde Türkiye'nin madalya umutlarından biri olacak. Avrupa şampiyonalarında 100 metrede ikinciliği bulunan Jamaika asıllı milli atlet, 4x100 metrede ise üçüncülüğü elde etmişti.

Rio 2016'ya katılan Kenya asıllı Yasemin Can, Tokyo'da 5 bin ve 10 bin metrelerde koşacak. Rio'da iki kategoride de final yarışan Yasemin, 5 bin metrede altıncı ve 10 bin metrede yedinci oldu. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda her iki kategoride altın madalya alan 25 yaşındaki atlet, 2018'deki organizasyonda ise 5 bin metrede bronz madalya sahibi oldu.

Boks

Türkiye'nin boks branşında madalya umutları olimpiyat oyunlarında ilk kez kota alan kadın sporcular olacak.

2019 Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya getiren 23 yaşındaki Busenaz Sürmeneli'nin, kariyerinde alt yaş kategorilerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunuyor.

2019 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve aynı yıl dünya şampiyonasında ikinci olan Buse Naz Çakıroğlu da 51 kiloda Tokyo'da ringe çıkacak.

Cimnastik

Son dönemde uluslararası alanda önemli başarılara imza atan cimnastikçiler, olimpiyatlarda da madalya kovalayacak.

Bireysel genel tasnif disiplininde yarışacak Ahmet Önder, 2019'da paralelde dünya ikincisi, 2018 yılında ise bireysel genel tasnif disiplininde Avrupa ikincisi oldu.

Paralel kulplu beygirde mücadele edecek Ferhat Arıcan ise son iki Avrupa Şampiyonası'nda paralelde altın madalya kazandı. Ferhat, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda paralelde ve Mersin'deki 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kulplu beygirde bronz madalya aldı.

Tokyo'da halka branşında yer alacak İbrahim Çolak'ın, kariyerinde bir dünya, iki Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Okçuluk

Tokyo'da iki sporcusunun yer alacağı okçuluk branşında Türkiye, madalya alacak ülkeler arasında gösteriliyor.

İki kez dünya kupası birinciliği elde eden Mete Gazoz, bir Avrupa ikinciliği, bir dünya kupası üçüncülüğü elde etti.

Yasemin Ecem Anagöz ise 2018'de Avrupa şampiyonu olurken, aynı yıl ayrıca dünya kupası ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

Tekvando

Türkiye'nin tekvandoda en iddialı ismi Londra 2012'de gümüş, Rio 2016'da bronz madalya kazanan Nur Tatar olacak. Nur Tatar, bir dünya şampiyonluğu ve iki Avrupa ikinciliği elde etti. Bir kez Avrupa şampiyonu olan Nur, üç Avrupa ikinciliği, iki de Avrupa üçüncülüğü kazandı.

Eksi 57 kiloda mücadele edecek Hatice Kübra İlgün, bir dünya ve iki Avrupa ikinciliği elde etti.

Artı 67 kiloda Nafia Kuş, iki dünya üçüncülüğü, bir Avrupa şampiyonluğu ve bir de Avrupa ikinciliği kazandı.

Eksi 49 kiloda Rukiye Yıldırım iki Avrupa şampiyonluğu kazanırken, iki kez dünya üçüncüsü, bir de Avrupa üçüncüsü oldu.

Kadın milli voleybol takımı

Londra 2012'den sonra olimpiyatlarda ikinci kez mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, son dönemdeki başarılı performansıyla Tokyo'da başarı arayacak.

Dünya sıralamasında dördüncü sıraya kadar yükselen milli takım, Avrupa şampiyonalarında ikişer gümüş ve bronz madalya, Milletler Ligi'nde bir ikincilik, bir de üçüncülük elde etti.

Ay-yıldızlılar, 2012 Dünya Grand Prix organizasyonunda ise üçüncü sırada yer aldı. Milliler, Tokyo 2020 öncesi düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde ise üçüncü olmuştu.

Yüzme

Son dönemde çıkış yakalayan yüzme branşında öne çıkan isim 100 metre kurbağalamada yarışacak Emre Sakçı olacak.

2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada ikinci olan Emre, bu yılki organizasyonda ise aynı kategoride Avrupa kısa kulvar rekorunu kırdı.

Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Uluslararası Yüzme Ligi (ISL) müsabakalarında 50 metre kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle birinci olurken, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.

Emre, bu zamanla dünyanın en iyi 2. derecesini elde ederek Güney Afrikalı yüzücü Cameron van der Burgh'un 50 metre kurbağalamada kısa kulvar dünya rekoruna 4 salise yaklaştı.

Rio 2016'da 100 metre kurbağalamada yarı final yarışan Victoria Zeynep Güneş, Tokyo 2020'de 200 metre karışık kategorisinde final arayacak.