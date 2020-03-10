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2020 Uluslararası Erbakan Ödülleri sahiplerini buluyor

2020 Uluslararası Erbakan Ödülleri sahiplerini buluyor. 14 Mart Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 19.00'da düzenlenecek olan törende, ödüller sahiplerine takdim edilecek. 
2020 Uluslararası Erbakan Ödülleri sahiplerini buluyor

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan adına bu yıl üçüncüsü düzenlenen 2020 Uluslararası Erbakan Ödülleri törenine sayılı günler kaldı. 

14 Mart Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 19.00'da düzenlenecek olan törende, ödüller sahiplerine takdim edilecek. 

Töreni Erbakan Ödülleri Platformu koordine ediyor.

Ödüle layık görülen isimler de bu platform tarafından belirleniyor. 

Platform 5 kişilik yürütme ve 18 kişilik yönetim kurulundan oluşuyor. 

Bu yıl ki ödül jürisinde ise şu isimler yer alıyor: Prof. Dr. Sabri Tekir, Prof. Dr. Sencer İmer, Prof. Dr. Ramazan Evren, Prof. Dr. Murat Yülek ve Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy.

Platformun başkanlığını Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı da olan Dr. Abdullah Sevim yapıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Erbakan Ödülleri törenine yoğun katılım bekleniyor. 

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Erbakan Ödülleri Töreni, 2018 yılından bu yana "Saygın bilim ve devlet adamı, Milli Görüş Hareketi lideri, Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın insanlığın refah, barış ve kardeşliğine yaptığı büyük katkıları anmak ve yaşatmak" amacıyla düzenleniyor. 

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı açıklandı. 

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Gazeteilksayfa.com

 

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