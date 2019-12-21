2020 Yılı Bütçesi kabul edildi

2020 Yılı Bütçesi Meclis’te kabul edildi. Hükümetin 2020 bütçe teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçti. 2020 bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırladığı ilk bütçe oldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine yapılacak son görüşmeler için toplandı. 12 gün boyunca devam eden bütçe görüşmelerinin son gün oturumu 10 saat sürdü. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.

ARALIKSIZ İZLEYEN TEK LİDER BAHÇELİ

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinden, son gün oturumunu sonuna kadar takip eden tek isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelere katılmadı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Genel Kurul'da hazır bulundu. BBP, TİP, SP ve DP genel başkanları da bütçenin son görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.

TANK-PALET, CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ VE KAYYUMLAR TARTIŞILDI

2020 bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırladığı ilk bütçe oldu. CHP'li isimler, bütçe görüşmeleri süresince Tank-Palet Fabrikası ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni gündeme taşıdı. HDP grubundan yapılan eleştirilerin odağında ise kayyum atanan belediyeler yer aldı. En sert tartışmalar ise İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde yaşandı. Genel Kurul'dan en çok alkış alan isimler de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi Bakanı Mustafa Varank oldu.

'LAS TESİS' MECLİS'E TAŞINDI

İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ederken, CHP'li milletvekilleri, son aylarda artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla, Şili'de başlatılan 'Las Tesis' eylemini Meclis'e taşıdı. Eylemin polisi ve devleti tecavüzcü, katil olarak suçladığını öne süren İçişleri Bakanı Soylu ile CHP'li vekiller arasında 'Las Tesis'in sözleri hakkında tartışma yaşandı.

EN UZUN KONUŞMAYI CHP'Lİ KESİCİ YAPTI

Bütçenin son gün görüşmelerinde gruplara 60'ar dakikalık süre tanındı. Bu süreyi AK Parti 3, MHP, İYİ Parti ve HDP 2'şer konuşmacıyla tamamlarken, CHP'li İlhan Kesici grubuna tanınan 60 dakikayı tek başına kullandı.