2020 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel başkanlığında Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplanan belediye meclis faaliyet raporunu görüştü.

Faaliyet raporu üzerinde CHP Grup Başkanvekili Sait Atalay, İyi Parti Grup Başkanvekili İsmail Kalaycı, AK Parti Grubu adına da Meclis Başkanvekili Emre Akgül görüşlerini dile getirdi. Daha sonra kürsüye gelen Başkan Demirel, 2020 faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demirel 2020 yılında COVİD-19'la başarılı bir şekilde mücadele ederken bir yandan da yatırım ve hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Demirel, "Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı tamamladık, Tunahan ve Bağlıca Mahallelerimize kapalı pazar yeri kazandırdık. Yapracık ve Ballı Kuyumcu Mahallelerimize Köy Konaklarımızın inşaatlarını bitirdik. Bu yıl 23 park 200 bin metre kareye yakın park alanımızı, hatıra ormanlarımızı ilçemize kazandırdık. Yol kaldırım çalışmalarımızı aksatmadan sürdürdük. Pandemi nedeniyle sosyal yardımlarımızı artırarak devam ettirdik" dedi.

BORÇSUZ BELEDİYEYİZ

Tüm bu hizmetleri borçsuz olarak yaptıklarının altını çizen Demirel, "Hizmet var, yatırım var, borç yok, kasamızda paramız var. Çünkü gelir ve giderlerimizi disipline ettik. Kamu kaynaklarını yerli yerinde harcıyoruz. Belediyemiz gibi borçsuz, yatırım yapabilen kasasında da parası olan Türkiye'de çok az belediye bulunur" şeklinde konuştu.

Faaliyet raporu görüşmelerinde meclisi yöneten MHP Meclis üyesi ve meclis başkanvekili Soner Cengiz konuşmaların ardından raporu oylamaya sundu. Rapor MHP, AK Parti, CHP ve İyi Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla 'Oy Birliğiyle' geçti. Demirel, meclis üyelerine teşekkür ederek, yapılan birçok hizmetin altında meclisin imzasının olduğunu söyledi.