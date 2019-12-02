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2020 yılı Hac fiyatları

Hacca gidecek vatandaşlar, otelde kalmak istiyorsa karı-koca 70 bin lira civarında bir parayı gözden çıkarmak zorunda.
2020 yılı Hac fiyatları

Türkiye’ye ayrılan hac kotası, 3 bin 430 kişi artırılarak, 83 bin 430'a çıktı. 

Öte yandan kutsal görevini yerine getirmek isteyen hacı adayları, 13 Aralık'a kadar www.hac.gov.tr adresinden ön başvurularını yapabilecekler.

KURA SONUÇLARI 9 OCAK'TA

2020 yılı hac kurası, 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecek.

HAC FİYATLARI

2020 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak, odada kalınan kişi sayısına göre değişiyor. Otelde kalmak isteyen hacı adayları, kişi başı 36 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda. Ücretler şu şekilde;

ODA TERCİHLİ KONAKLAMA

Oda tercihli konaklamada, Mekke'den Mescid-i Haram’a en fazla 7 km'lik mesafe bulunuyor. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılıyor. Hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama fiyatları 15 bin.950 Riyal'den 21.500 Riyal'e kadar çıkıyor.

OTEL TERCİHLİ KONAKLAMA

Mekke ve Medine standartlarında hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacak. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecek. Ücretlendirme ise 24 bin Riyal'den başlıyor. O da Türk Lirası'yla yaklaşık 36 bin TL'ye tekabül ediyor.

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