  • BIST 1.092
  • Altın 475,248
  • Dolar 7,3590
  • Euro 8,7826
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

2020 yılı Sünnet Programı müracaatları başladı

Büyükşehir Belediyesi bu yıl da maddi durumu iyi olmayan 5-12 yaş arası çocukların sünnetlerini özel bir hastanede ücretsiz gerçekleştirecek. Sünnet kıyafetlerini de hediye edecek olan Büyükşehir Belediyesi başvuru kayıtlarını almaya başladı. 
2020 yılı Sünnet Programı müracaatları başladı

Pandemi süreci nedeniyle bu yıl sünnet şöleni iptal edilirken, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çocukların sünneti özel bir hastanede ücretsiz olarak yaptırılacak.

KAYITLAR BAŞLADI
2020 yılı Sünnet Programı kapsamında başvuru kayıtları alınmaya başlanırken, 5-12 yaş grubu çocukların sünnet işlemleri başvuru sırasına göre gerçekleştirilecek.

arsiv-(2).jpg

Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi A Blok Sosyal Hizmetler Bankosu müracaatları alırken, velilerin ve çocukların kimlik fotokopileri ile fakirlik ilmühaberini yanlarında getirmesi gerekiyor.

COVID-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları zorunluluğu gereği sünnet şöleninin yapılmayacağı bu yıl, çocuklara sünnet kıyafetleri de hediye edilecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşlar Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ait “(0312) 507 15 61-62 ya da (0312) 507 23 17” numaralı telefonları arayarak ayrıntılı bilgi alabilecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üreticiden halka doğal ürünler bu pazarlarda18 Ağustos 2020 Salı 03:36
  • Ankaralının en çok tükettiği yiyecekler belli oldu18 Ağustos 2020 Salı 02:32
  • Aktaş'ta dönüşüm yakında başlıyor18 Ağustos 2020 Salı 01:31
  • Keçiören Belediyesi'nden okullara boya yardımı17 Ağustos 2020 Pazartesi 04:34
  • Çiftçilerin hayali gerçek oldu17 Ağustos 2020 Pazartesi 04:04
  • Hoş geldin hediyesi 17 Ağustos 2020 Pazartesi 03:36
  • Ayaş yolu güllerle süslendi17 Ağustos 2020 Pazartesi 02:34
  • Geleceğin dev adamları Altındağ'da yetişiyor17 Ağustos 2020 Pazartesi 01:33
  • Bisiklet yolunda ilk pedal basıldı16 Ağustos 2020 Pazar 14:21
  • Bir tık-la dostlara sıcak yuva 15 Ağustos 2020 Cumartesi 04:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti