2020 yılı Sünnet Programı müracaatları başladı

Büyükşehir Belediyesi bu yıl da maddi durumu iyi olmayan 5-12 yaş arası çocukların sünnetlerini özel bir hastanede ücretsiz gerçekleştirecek. Sünnet kıyafetlerini de hediye edecek olan Büyükşehir Belediyesi başvuru kayıtlarını almaya başladı.