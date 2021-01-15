2020 yılında 198 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye'nin birçok yerinde geçen yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen yıl Türkiye'nin 198 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem değerlere ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl şubat, mayıs, haziran, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ekstrem sıcaklık rekorları yaşandı.
Ekstrem sıcaklık rekorları en çok eylül ayında kırıldı. Söz konusu ayda 93 merkezde ekstrem sıcaklık kayıtlara geçti.
Geçen yıl aylara göre ekstrem sıcaklık sayıları şöyle:
Aylar Ekstrem sıcaklık sayıları
1. Eylül 93
2. Mayıs 63
3. Ekim 33
4. Kasım 5
5. Şubat 2
6. Haziran 1
7. Ağustos 1
Geçen yıl en yüksek ekstrem sıcaklık rekoru Yumurtalık, Dalaman, Manavgat ve Boyabat'ta kırıldı.
2020 yılında en yüksek ekstrem sıcaklık değerleri şu şekilde:
Merkezler Uzun yıllar maksimum sıcaklıklar (°C) 2020 maksimum sıcaklıklar (°C) Fark (°C)
1. Yumurtalık 39,4 (eylül) 45,4 6
2. Dalaman 38 (mayıs) 43,2 5,2
3. Manavgat 37.5 (mayıs) 42,1 4,6
4. Boyabat 38,9 (eylül) 43,1 4,2
5. Osmaniye 41,2 (eylül) 45,3 4,1
6. Milas 38,2 (mayıs) 42,3 4,1
7. Kozan 43,4 (eylül) 47,1 3,7
8. İslahiye 40,5 (eylül) 44,1 3,6
9. Akhisar 39.2 (mayıs) 42,6 3,4
10. Muğla 36 (mayıs)
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