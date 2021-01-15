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2020 yılında 198 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye'nin birçok yerinde geçen yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçerken, 198 merkezde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem değerlere ulaştı.
2020 yılında 198 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye'nin birçok yerinde geçen yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen yıl Türkiye'nin 198 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem değerlere ulaştı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl şubat, mayıs, haziran, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ekstrem sıcaklık rekorları yaşandı.

Ekstrem sıcaklık rekorları en çok eylül ayında kırıldı. Söz konusu ayda 93 merkezde ekstrem sıcaklık kayıtlara geçti.

Geçen yıl aylara göre ekstrem sıcaklık sayıları şöyle:


Aylar    Ekstrem sıcaklık sayıları 
1.    Eylül    93
2.    Mayıs    63
3.    Ekim    33
4.    Kasım     5
5.    Şubat     2
6.    Haziran     1
7.    Ağustos    1
Geçen yıl en yüksek ekstrem sıcaklık rekoru Yumurtalık, Dalaman, Manavgat ve Boyabat'ta kırıldı. 

2020 yılında en yüksek ekstrem sıcaklık değerleri şu şekilde:

Merkezler     Uzun yıllar maksimum sıcaklıklar (°C)     2020 maksimum sıcaklıklar (°C)     Fark (°C)
1. Yumurtalık    39,4 (eylül)     45,4    6
2. Dalaman    38 (mayıs)    43,2    5,2
3. Manavgat    37.5 (mayıs)    42,1    4,6
4. Boyabat    38,9 (eylül)    43,1    4,2
5. Osmaniye     41,2 (eylül)    45,3    4,1
6. Milas    38,2 (mayıs)    42,3    4,1
7. Kozan     43,4 (eylül)     47,1    3,7
8. İslahiye    40,5 (eylül)    44,1    3,6
9. Akhisar    39.2 (mayıs)    42,6    3,4
10. Muğla     36 (mayıs)

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