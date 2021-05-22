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2020 yılında dünya genelinde süt üretimi ve süt ürünleri ticareti arttı

Dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir yılı geride bırakırken salgının ekonomiye olumsuz etkisine ve ithalat kısıtlamalarına rağmen küresel süt üretimi ve süt ürünleri ticareti 2020 yılında arttı.
2020 yılında dünya genelinde süt üretimi ve süt ürünleri ticareti arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünya genelinde süt üretimi 2020’de bir önceki yıla kıyasla Afrika kıtası hariç, tüm coğrafi bölgelerde artış göstererek yaklaşık 906 milyon tona ulaştı.

Üretimin yaklaşık 379 milyon tonu Asya kıtasında, 236 milyon tonu Avrupa’da, 111 milyon tonu Kuzey Amerika’da, 82 milyon tonu Güney Amerika'da, 18 milyon tonu Orta Amerika ve Karayipler’de, 49 milyon tonu Afrika’da ve 31 milyon tonu Okyanusya’da gerçekleşti.

Dünya genelinde süt üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 2 arttı.

2020 yılı boyunca yaklaşık 379 milyon ton sütün üretildiği Asya kıtası, yüzde 2,6 ile süt üretiminde en fazla artışın yaşandığı bölge oldu.

Bununla birlikte Hindistan, yaklaşık 195 milyon tonluk süt üretimiyle dünya süt üretiminde başı çekti.

2020 yılında Çin’in süt üretiminde yüzde 7’lik artış yaşanırken Pakistan’da bu oran yüzde 3,2’ye ulaştı.

Uluslararası süt ürünleri ticaretinde yüzde 1,2 artış
2020’de uluslararası süt ürünleri ticaretinde yüzde 1,2’lik artış oldu; yaklaşık 77 milyon ton süt ürünü ithal, yaklaşık 79 milyon ton ürün ihraç edildi.

Dünya süt ürünleri ithalatının yaklaşık 48 milyon tonu Asya kıtasında gerçekleşti.

En büyük süt ürünleri ithalatçısı Çin, 2020 yılında yaklaşık 17 milyon tonluk süt ürünü satın aldı.

Çin’in yanı sıra Suudi Arabistan, Cezayir ve Brezilya, süt ürünleri ithalatında en fazla artışın yaşandığı ülkeler oldu.

Buna karşılık Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler Bangladeş, Japonya ve Endonezya’nın süt ithalatı düştü.

Öte yandan yaklaşık 29 milyon ton ile Avrupa kıtası en fazla süt ürünü ihraç eden bölge oldu. Avrupa kıtasını yaklaşık 23 milyon tonluk ihracat ile Okyanusya izledi.

Yaklaşık 22 milyon ton süt ürünü ihracatı ile Avrupa Birliği (AB) ilk sırada yer alırken AB’yi yaklaşık 20 milyon tonluk ihracat ile Yeni Zelanda izledi.

ABD, İran, Arjantin, Belarus ve AB’nin süt ürünleri ihracatı 2020 yılında artarken Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan dünya genelinde süt ürünleri ihracatının düştüğü başlıca ülkeler oldu.

Geçen yıl en fazla yarım ve tam yağlı süt tozları, en az ise tereyağı ihracatı yapıldı.

Peynir altı suyu yüzde 8 ile süt ürünleri ihracatında en fazla artışın yaşandığı kalem olurken peynir ihracatı yüzde 4,1, tam yağlı süt tozu ihracatı ise yüzde 1,9 arttı. Buna karşılık, dünya genelinde yarım yağlı süt tozu ihracatı yüzde 2,3, tereyağı ihracatı ise yüzde 6 azaldı.

Süt ürünleri fiyat endeksi 2020’de yüzde 1 geriledi
Küresel süt ürünleri fiyat endeksinde 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş yaşandı.

Süt ürünleri fiyat endeksi 2020 yılında, 2019'a göre yüzde 1 geriledi.

2020 yılının ilk yarısında süt ürünleri arasında tereyağı fiyat endeksinde en yüksek düşüşün kaydedildiği kalem oldu.

Yüzde 13, 5’lik düşüşünün yaşandığı tereyağını, yüzde 4,5’lik düşüş ile tam yağlı süt tozu takip etti.

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