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2020 yılında Kağıthane’ye bin 531 ağaç dikildi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçimler öncesinde sözünü verdiği ‘Yeşil Alan’ projesi kapsamında ilçede ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.
2020 yılında Kağıthane’ye bin 531 ağaç dikildi

Başkan Mevlüt Öztekin'in seçimler öncesinde sözünü verdiği 'Yeşil Alanlar' projesi kapsamında ilçede ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Kağıthane'ye 2020 yılında bin 531 adet ağaç dikimi yaptı. Dikilen ağaçlar genellikle; Ihlamur, Hatmi, Tijli Top Alev Ağacı, Yeşil Yapraklı Ligustrum, Alacalı Ligustrum Ağacı, Karaağaç ve Herdem Yeşil Manolya türünde ağaçlardan oluşuyor. Ağaç dikiminin yanı sıra yıl içinde Kağıthane'de 23.636 çalı bitkisi dikimi ve 23.112 metrekare rulo çim serimi yapıldı. Onlarca parkta ise yenileme çalışmaları tamamlandı.

KAĞITHANE BELEDİYESİ HATAY’A NEFES OLACAK

Bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı bir grubun üstlendiği Hatay yangınının ardından Kağıthane Belediyesi, bölgeye 10 bin ağaç bağışladı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kampanyayı ''Yangınla zarar gören her karış Hatay toprağını yeniden yeşillendirip, toprağa can vereceğiz.'' sözleriyle duyurdu.

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