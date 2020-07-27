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2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarının 10 gün süreyle erişime açıldığını duyurdu.
2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 27 Haziran'da yapılan 2020-YKS 1'inci Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 28 Haziran'da yapılan 2020-YKS 2'nci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3'üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevapları ve soruların doğru cevaplarının 10 gün süreyle erişime açıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve 'Cevap Kâğıdı Görüntüleme' ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.  İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.  Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."

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