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2020 YKS ek yerleştirmelerinde 53 bin 163 boş kontenjan kaldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerinde geçtiğimiz sene üniversitelerde 53 bin 163 boş kontenjan kaldığı belirlendi.
2020 YKS ek yerleştirmelerinde 53 bin 163 boş kontenjan kaldı

ÖSYM ve YÖK verilerine göre; 2021 YKS'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32'si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) baraj puan 150'yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal puan türünden 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmelerin ardından bu yıla mahsus yapılacak ikinci bir ek yerleştirme yapılacak. İkinci ek yerleştirmede ise baraj TYT'de 140'a, AYT ve YDT'de ise 170'e düşürülecek.

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME EYLÜL SONUNDA

Merkezi ve ek yerleştirmede adaylar toplam 1 milyon 38 bin 865 kontenjan arasından tercihlerini yapacak. Bu tercihlerin ardından boş kalan kontenjanlara barajı geçemeyen öğrenciler müracaat edebilecek. 5- 20 Ağustos arasında merkezi yerleştirme tercihlerinin yapılacağı YKS'de eylül ayının başında ek yerleştirmelerin, eylül ayının sonunda ise bu sene ilk defa yapılacak olan ikincinci ek yerleştirme başvurularının alınması bekleniyor. TYT'de baraj olan 150'yi geçemeyen adayların, yerleştirme puanları ise ÖSYM tarafından ilan edilecek.

2020'DE 24,5 BİN LİSANS PROGRAMI BOŞ KALDI

Bu sene ilk kez yapılacak ikinci ek yerleştirmede, üniversite adaylarının yerleşeceği boş kontenjan sayısı geçtiğimiz yıl 53 bin 163 olarak gerçekleşmişti. Bu sayı, devlet üniversitelerinde 25 bin 578, vakıf üniversitelerinde 22 bin 538, KKTC üniversitelerinde 4 bin 784, diğer ülkelerdeki üniversitelerde 263 olarak gerçekleşmişti. 2020'de toplam 24 bin 524 lisans, 28 bin 639 önlisans programı öğrenci alamamıştı. Yıllar itibariyle bakıldığında ise 2017'de 322 bin 14 olan boş kontenjan, 2018'de 177 bin 103, 2019'da 80 bin 635 olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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