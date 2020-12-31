2020'de Bolu ziyaretçi akınına uğradı

BOLU'nun önemli turizm merkezlerinden Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, 2020 yılında 1 milyon 247 bin 266 kişi tarafından ziyaret edildi.

Bolu’nun doğal güzellikleriyle bilinen turizm merkezleri Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, pandemi sürecinde de ilgi gördü. Bölge, Ankara ile İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden gelen doğa severlerin uğrak noktası oldu. Alternatif tatil yapmak isteyenlerin tercihinden dolayı Bolu, son 1 yılda 1 milyon 247 bin 266 kişi tarafından ziyaret edildi. Yüzde 65’i ormanla kaplı bölge, özellikle şehrin kalabalığından kaçmak isteyen günübirlik tatilciler tarafından tercih edildi.

Kentte en çok ziyaret edilen bölgeler arasında; 679 bin 936 ile Abant Tabiat Parkı oldu. 368 bin 342 ziyaretçiyle Gölcük Tabiat Parkı 2’ci sırada yer aldı. Yedigöller Milli Parkı'nı 179 bin 320 kişi, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl, Karagöl ve Göksu tabiat parklarını da toplam 19 bin 668 kişi ziyaret etti.