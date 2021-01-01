  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -2 °C
»

2020'de dünya en çok onu konuştu: Yerli silahın yenisi geliyor

Türkiye, savunma sanayiinde önümüzdeki süreçte daha da çok konuşulacak ürünleri devreye almaya hazırlanıyor.
2020'de dünya en çok onu konuştu: Yerli silahın yenisi geliyor

Türkiye, savunma sanayiinde önümüzdeki süreçte daha da çok konuşulacak ürünleri devreye almaya hazırlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerde 2020’nin yıldızı, başarı hikayeleri yazan Anka ve Bayraktar TB2 olurken, 2021’de ise Türk savunma sanayii, taarruzi insansız hava aracı Akıncı ile adından söz ettirecek ve insansız hava araçları liginde öncü teknolojiyi de Türkiye’ye kazandırmış olacak.

2021’de hizmete girmesi beklenen Akıncı TİHA seri üretime hazır hale geldi. Akıncı’nın yanı sıra seri üretimi başlayan Aksungur SİHA da Türkiye’nin caydırıcı gücü olarak TSK envanterine eklenecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ İHA’LAR

2020’de ilk kez envantere giren kamikaze mini İHA Kargu-2 ve silahlı mini/mikro İHA Songar’ın yanı sıra, yapay zekâ destekli insansız hava ve kara araçlarının sürü halinde, GPS olmayan ortamda ve tam otonom olarak görev icra edeceği projelerin de bu yıl yıldızı parlayacak savunma ürünleri arasına yerleşmesi bekleniyor.

NATO’nun savunma stratejisini tartışmaya açan insansız hava araçlarının yanısıra radar bozucu sistemlerin artan önemi de ittifakta gündeme getirilen bir diğer kabiliyet. Türkiye, elektronik harp ve hava savunma sistemlerinde de yeni yılda parlamaya hazırlanıyor.

Türkiye, milli hava savunma sistemi Hisar ile de konuşulacak. Test faaliyetleri başarıyla tamamlanan ve yeni eklenen özellikleriyle ileri nesil ürün haline getirilen Hisar A+, envantere girmeye hazır hale getirilirken, orta irtifa hava savunma füze sistemi Hisar O+ 2021’de envantere kazandırılacak.

UÇAK GEMİSİ İÇİN GÖZLER TÜRKİYE’DE

2021’de savunma sanayiinde gözleri Türkiye’ye çevirecek bir diğer ürün ise uçak gemisi TCG Anadolu. Donanmanın hizmetine sunulmuş olan Anadolu ile Deniz Kuvvetleri, okyanus aşan harekat yapabilecek imkan ve kabiliyete erişerek.

Türkiye’nin milli savunma sanayii hamlesinin dış ticaretimize etkisi de 2021’de katlanacak. Tüm dünyadan talep artarken, Türkiye siparişlere yetişemez duruma geldi. Türk savunma sanayii, gelecek yıllara sipariş almaya başladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020'de dünya en çok onu konuştu: Yerli silahın yenisi geliyor01 Ocak 2021 Cuma 09:44
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Ocak 2021 Cuma 09:31
  • Değerli kağıt bedelleri açıklandı01 Ocak 2021 Cuma 09:29
  • Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor01 Ocak 2021 Cuma 09:26
  • New York Times Meydanı'nda yeni yıl sanal ortamda kutlandı01 Ocak 2021 Cuma 09:25
  • Depremin vurduğu Fukuşima sakinlerinin yüzde 30'u geçen 10 yılda yeniden yapılanmadan memnun01 Ocak 2021 Cuma 09:25
  • İngiltere'nin AB'den ayrılığı resmen tamamlandı01 Ocak 2021 Cuma 09:23
  • Trump çalışma ve göçmen vizelilerin girişinin askıya alınması uygulamasını 31 Mart'a uzattı01 Ocak 2021 Cuma 09:22
  • Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları altında girdi01 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Fransız gazeteciden Erdoğan'a 'oyun değiştirici lider' övgüsü01 Ocak 2021 Cuma 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti