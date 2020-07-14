2020'de Üniversite Kontenjanları Nasıl Olacak ?

27-28 Haziran'da yapılan ve yaklaşık 2.5 milyon adayın girdiği YKS sınavının ardından adayları tercih heyecanı sardı. Koronanın birçok sektörü etkilediği gibi eğitim sektörünü etkileyip etkilemeyeceği hala merak konusu.

YÖK ' Kritik Yenilik

YÖK 2019 tercih dönemim ardında dolmayan kontenjanları göz önüne alarak bir yönetmelik çıkardı. Bu yönetmelikle beraber YÖK boş olan kontenjanlarının önüne geçmiş olacak. Herhangi bir üniversite bu sene kontenjan belirlerken geçen seneyi baz alarak kaç öğrenci o bölüme yerleştiyse bu sene onun en fazla 5 fazlası kadar kontenjan ayırabilecek.Örneğin geçen sene herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünün 60 kişilik kontenjan ayırdığını düşünelim ancak bu bölüme 38 kişinin yerleştiğini varsayalım durum böyle olunca YÖK çıkarmış olduğu yönetmelikle bu üniversiteye +5 ekleyerek en fazla 43 kişilik kontenjan ayırma imkanı tanıyor böylelikle boş kalan kontenjanları minimalize etmeyi hedefliyor.

2020'De Üniversiteli Olmak Daha mı Kolay Olacak ?

Yeni açılan tıp ,hukuk ,mühendislik ,mimarlık, fakülteleri 2020 senesinde üniversitelerin taban puanlarının düşmesi yol açması muhtemel gibi duruyor.

Vakıf Üniversitelerindeki Tam Burslu Kontenjanları Arttı

Meclis Genel Kurulu’nda 15 Nisan 2020’de kabul edilerek yasalaşan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre vakıf üniversitelerinin tam burslu kontenjanları %15’e çıkarılacak.

Bu durum, vakıf üniversitelerinde toplam yaklaşık 10000 yeni tam burslu kontenjan anlamına geliyor.

Vakıf Üniversitesi Tam Burslu Sıralamaları Ne Olacak

Bütün bu parametreli göz önüne alırsak vakıf üniversitelerinin geçen senlere göre taban puanlarının bir miktar azalma bekleniyor tabi bunlar bir varsayımdır sınav sonuçlarının açıklanmasını ardından sınavın yapılabilirlik derecesine göre her şey daha net belli olacak.

Peki Devlet Üniversiteleri Ne olacak ?

Tabi vakıf üniversitelerindeki bu değişim kartopu etkisi ile devlet üniversitelerinde de aynı etkiyi yapacak gibi duruyor.