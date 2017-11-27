2021 - 2022 Ankara'da bulunan tüm özel üniversiteler ve isimleri!

Ankara'da yaşayan veya Ankara'da yaşamak isteyenlerin merak ettiği özel üniversite isimleri yayımlandı. Devlet üniversitesine puanı yetmeyenleri yakından ilgilendiren Ankara özel üniversite isimlerini haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. İşte ilçe ilçe Ankara özel üniversiteleri...
ANKARA'DA BULUNAN ÖZEL ÜNİVERSİTELERİ
2013 yılında kurulan Anka Teknoloji Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır
2018 yılında kurulan Ankara Medipol Üniversitesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır
1996 yılında kurulan Atılım Üniversitesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunmaktadır
1994 yılında kurulan Başkent Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır
1984 yılında kurulan Bilkent Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
1997 yılında kurulan Çankaya Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
2017 yılında kurulan Lokman Hekim Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
2012 yılında kurulan TED Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
2003 yılında kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
2011 yılında kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır
1999 yılında kurulan Ufuk Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
2011 yılında kurulan Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
2020 yılında kurulan Ankara Bilim Üniversitesi Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunmaktadır.
ANKARA’DAKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
Ankara’daki üniversiteler arasında devlete bağlı olan üniversitelerin listesi şu şekilde sıralanabilir.
Ankara Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
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