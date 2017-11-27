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2021 - 2022 Ankara'da bulunan tüm özel üniversiteler ve isimleri!

Türkiye'nin başkenti Ankara'da okumak isteyen öğrenciler şehirde bulunan özel üniversiteleri merak ediyor. Devlet üniversitesine puanı yetmeyenlerin araştırdığı Ankara özel üniversite isimleri haberimizin detayında...
2021 - 2022 Ankara'da bulunan tüm özel üniversiteler ve isimleri!

Ankara'da yaşayan veya Ankara'da yaşamak isteyenlerin merak ettiği özel üniversite isimleri yayımlandı. Devlet üniversitesine puanı yetmeyenleri yakından ilgilendiren Ankara özel üniversite isimlerini haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. İşte ilçe ilçe Ankara özel üniversiteleri...

ANKARA'DA BULUNAN ÖZEL ÜNİVERSİTELERİ

2013 yılında kurulan Anka Teknoloji Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır

2018 yılında kurulan Ankara Medipol Üniversitesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır

1996 yılında kurulan Atılım Üniversitesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunmaktadır

1994 yılında kurulan Başkent Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır

1984 yılında kurulan Bilkent Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

1997 yılında kurulan Çankaya Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

2017 yılında kurulan Lokman Hekim Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

2012 yılında kurulan TED Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

2003 yılında kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

2011 yılında kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır

1999 yılında kurulan Ufuk Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

2011 yılında kurulan Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

2020 yılında kurulan Ankara Bilim Üniversitesi Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunmaktadır.

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ANKARA’DAKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

Ankara’daki üniversiteler arasında devlete bağlı olan üniversitelerin listesi şu şekilde sıralanabilir.

Ankara Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

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